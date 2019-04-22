Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Foça dünya
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı
Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor
Kiraz, Güney Kore'de
Fındığın cipsi üretildi
Fındığın cipsi üretildi

Arçelik’ten Türkiye ve Avrupa’nın en sessiz toz torbasız süpürgesi

- Arçelik, Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu tüketicileri ile buluşturuyor

Arçelik’ten Türkiye ve Avrupa’nın en sessiz toz torbasız süpürgesi
banner17

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 63 dBA ses seviyesi ile Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu tüketicilere sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran, Arçelik, 63 dBA ses seviyesi ile Avrupa ve Türkiye’nin en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu piyasaya çıkarıyor.

Yapılan testlerle Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi olduğu kanıtlanan Imperium SilentPro, ev temizliğinin en büyük sorunu olan süpürge gürültüsünü ortadan kaldırıyor. Birleşik Krallık Gürültü Azaltma Derneği'nden (UK Noise Abatement Society) Sessizlik Sertifikası (Quiet Mark) sahibi sahibi ürün, A sınıfı toz tutma performansı ve tozların yüzde 99.98’ini tutmayı başaran çift Hepa filtresi ile tozları yok ederken A++ enerji sınıfıyla enerji tasarrufu sağlıyor.

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot Design Award’da 2017 yılında tasarım ödülü alan Imperium SilentPro’nun kolay temizlenen 3L kapasiteli anti-statik toz haznesi, tozların hazneye yapışmasını ve tozların havaya dağılmasını engelliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArçelikImperium SilentPro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5