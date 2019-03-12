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Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"

- Arçelik'in Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlıyor

Arçelik’ten Türkiye’de bir
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İSTANBUL (AA) - Arçelik'in Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlarken, tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlıyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketicilerin akıllı teknolojilerden sağlayacağı faydaları en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni ürünler geliştirmeye devam eden Arçelik, AutoDose akıllı ölçüm teknolojisine sahip bulaşık makinesi ile kullanıcılarını ilklerle tanıştırmaya devam ediyor.

Arçelik 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlıyor. Tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlayan ürün, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. Arçelik AutoDose akıllı ölçüm teknolojisi, kısa programlarda bile deterjan kalıntısı bırakmıyor.

HomeWhiz teknolojisi ile akıllı ev teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan Arçelik’in yeni ürünü akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

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