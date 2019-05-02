İSTANBUL (AA) - Arçelik, mühendislerinin yetkinliklerini geliştireceği "Uzmanlık Temelli Organizasyon"unu güçlendiriyor.

Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, teknoloji çağına özgü insan kaynakları alanında bir ilki gerçekleştirerek, teknoloji ekipleri için hayata geçirdiği "Uzmanlık Temelli Organizasyon" projesini açıkladı.

Şirket, bin 500'ün üzerinde mühendisin yer aldığı Ar-Ge organizasyonunda başlayan uygulamasını yayarak devam edecek. Arçelik, bu proje ile kritik uzmanlarını yönetsel rollere yönlendirmek yerine, yetkinlik ve teknik bilgilerini en üst seviyede kullanabilecekleri yeni bir anlayışa geçiyor.

Yeni yapı, şirket çalışanlarında heyecan yaratarak ve iş sonuçlarına pozitif katkı sağlayarak uzmanların şirket içindeki konumunu daha da kuvvetlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, tanımlamakta oldukları yeni projenin Arçelik'in rekabetin önünde yer almaya devam etmesi için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çelebiöven, "Bu proje ile bizim için her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımızın kritik alanlarda uzmanlıklarını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Uzmanlık patikasında ilerleyecek arkadaşlarımıza gelir paketleri, yan faydalar, kariyer gelişim fırsatları ve eğitim olanakları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Arçelik Üretim ve Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise, uzmanlarından fark yaratacak projeler üretmelerini, şirketin rekabet gücünü artıracak iş birlikleri geliştirmelerini, karar alma süreçlerinde ve uluslararası bilim mecralarında şirketi temsil ederek Ar-Ge ekosistemlerini genişletmelerini beklediklerini aktardı.

Öztürk, şirket yönetimi olarak bu dönüşümün hayata geçmesini ve sürekliliğini destekleyeceklerini bildirdi.