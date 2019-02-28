Arel öğrencileri, koruyucu aile farkındalık semineri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Kulübü öğrencileri, koruyucu aile farkındalık semineri düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Kulübü öğrencileri tarafından Nar Harekatı Koruyucu Aile Farkındalık Modeli semineri gerçekleştirildi.

İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Koruyucu Aile Şube Müdürü Ahmet Emin Baysal da katıldı.

Etkinlikte uzman psikolog Aslı Nihan Çeliker, çocuğun aileye güvenli bağlanma ve bu süreçte değişen psikolojisine değindi.

İTÜ Gönüllülük Kulübü bünyesinde çalışmalarını yürüten Nar Harekatı, "Koruyucu Aile Farkındalık Modeli" kapsamında, devlet korumasına ihtiyaç duyan çocukların kaldığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerindeki çocukların sosyal yaşantılarına destek olacak, onları sosyal yaşamın içine dahil edecek çalışmalar yapıyor.

Çalışmalarda, devlet korumasındaki çocuklar için en uygun çözümlerden birinin devlet destekli "koruyucu aile modeli" olduğu bilincini artırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.



