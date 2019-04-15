İSTANBUL (AA) - Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü eğitiminde, dijital çağa geçiş kapsamında 18 Nisan'da Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı'nda günümüz teknolojileri tanıtılacak.

Arel Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan'da üniversitenin İç Mimarlık Bölümü Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı'nda yeni proje deneyimleri ve günümüz teknolojileri tanıtılacak.

Etkinliğe katılanlar, öğrencilerin aldığı dersler sonucu ortaya koydukları sanal sunumları ve projeleri yakından inceleyebilecek.

Katılımcılar, aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu bir iç mimari yapıyı gerçek ölçütlerinde gezebilecek ve artırılmış gerçeklik sayesinde makete ihtiyaç duymadan nasıl sunum yapılabileceğini deneyimleyebilecek.