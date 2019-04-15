Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü "dijital çağa" geçiyor

- Arel Üniversitesi'nin İç Mimarlık Bölümü Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı'nda, yeni proje deneyimleri ve günümüz teknolojileri tanıtılacak

Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
banner17

İSTANBUL (AA) - Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü eğitiminde, dijital çağa geçiş kapsamında 18 Nisan'da Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı'nda günümüz teknolojileri tanıtılacak.

Arel Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan'da üniversitenin İç Mimarlık Bölümü Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı'nda yeni proje deneyimleri ve günümüz teknolojileri tanıtılacak.

Etkinliğe katılanlar, öğrencilerin aldığı dersler sonucu ortaya koydukları sanal sunumları ve projeleri yakından inceleyebilecek.

Katılımcılar, aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu bir iç mimari yapıyı gerçek ölçütlerinde gezebilecek ve artırılmış gerçeklik sayesinde makete ihtiyaç duymadan nasıl sunum yapılabileceğini deneyimleyebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arel Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5