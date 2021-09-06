ARGE'ye önem verdi otomobil devinin tedarikçisi oldu

Türkiye’nin en büyük bağlantı elemanları üreticisi Norm Holding, Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan tarafından üretilecek dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit Ailesi’nin tüm bağlantı elemanlarını temin edecek. Sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan tarafından üretilecek Transit ailesindeki her bir araç için 417 parça bağlantı elemanı tedarik edecek. 10 yıl sürecek sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan’a; Ar&Ge, Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Mühendislik ve Müşteri Hizmetleri Destekleri de vererek “Hizmet Sağlayıcı Firma” da olacak. Norm, bu kapsamda 24 uzmandan oluşan ve yalnızca Ford Otosan’a hizmet verecek yeni bir ekip kuruyor.

Yapılan bu anlaşma sayesinde “FSP” (Full Service Provider) unvanını almaya da hak kazanan Norm Holding, Türkiye’de bu unvanı alan ilk yerli firma olarak dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının geleceği şekillendiren projelerinde bağlantı elemanı tedarikçisi olma yolunda büyük avantaj elde etti.

“Dünyanın da en büyük projelerinden bir tanesi”

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, bu anlaşmanın gerek marka gerekse de Türk ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek “Türkiye’de üretim yapıp bu ürünleri dünya pazarlarına taşıyan bu iki firmanın işbirliği dünyanın sayılı projelerinden biri. Böylesine kapsamlı işbirliği Norm Holding olarak AR-GE yatırımlarına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi. Bağlantı elemanları sektörünün en önemli teknolojik trendlerine yönelik alternatif tasarımlar geliştiriyor, rekabet gücümüzü her geçen gün daha da artırıyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversiteler, AR-GE ve tasarım merkezleri, araştırma kurumları ve firmalar ile işbirlikleri kurarak bilimsel ve teknolojik bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyoruz“ dedi.

Norm Holding hakkında:

1973 yılında, İzmir Bornova'da çift vuruşlu bir set makine ile cıvata üretimiyle sektöre adım atıldı. Kazanılan başarılar sayesinde 1994 yılında, şu an faaliyette olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni ve modern tesisleri kuruldu. Cıvata üretimiyle başlayan bu yolculuk pek çok şirketin katılmasıyla devam ederek, zaman içinde büyük bir holdinge dönüştü.

48 yıldır bağlantı elemanları sektöründe lider ve öncü konumunu sürdüren Norm Holding, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere beyaz eşya, elektronik, mobilya, inşaat ve makine sektörlerindeki ana üreticilerin ve güçlü markaların çözüm ortağı olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Bünyesinde bugün; 3000’den fazla çalışanı ile 5’i yurt dışında olmak üzere toplam 16 şirket ve 12 üretim tesisi bulunduran, Türkiye’de sektöründe öncü konumda olan Norm Holding’in İzmir ve Salihli’de bulunan üretim tesisleri ile yıllık üretim kapasitesi 160.000 tondur.