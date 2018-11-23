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Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı

- Argela, telekom operatörlerinin şebeke performansını ve müşteri deneyimini en üst seviyeye yükseltmelerine yardımcı olan ürünleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan ‘Yerli Malı Belgesi’ aldı

Argela,
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İSTANBUL (AA) - Argela, telekom operatörlerinin şebeke performans yönetim ve analiz ihtiyaçlarına etkin yanıt vermek üzere geliştirdiği Şebeke Performans Görüntüleme (NPM) ve Müşteri Deneyim Yönetimi (CEM) çözümleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) "Yerli Malı Belgesi" aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklaya göre, Türk Telekom’un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, telekom operatörlerinin şebeke performans yönetim ve analiz ihtiyaçlarına etkin yanıt vermek üzere geliştirdiği NPM ve CEM çözümleri için İSO'dan "Yerli Malı Belgesi" aldı.

Argela’nın NPM çözümü, kablolu ve kablosuz hizmet sağlayıcılarına şebekelerinin performansına dair anlamlı veriler sağlıyor ve şebekenin uçtan uca, en etkin ve verimli şekilde yönetimini sağlıyor, bu da hizmet kalitesinin en yüksek seviyede sürdürülmesine destek oluyor. CEM çözümü ise müşterilerin şebeke üzerindeki servislerle ilgili kullanım deneyimlerine yönelik anlamlı veri ve analizler sağlıyor. Bu çözüm sayesinde telekom operatörleri, müşterilerin deneyimlediği şebeke performansını bireysel bazda analiz edebiliyor. CEM çözümü, operatörlerinin müşterilerine sundukları hizmetlerin kalitesini ve müşteri memnuniyetini yükseltmelerine destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, Türk Telekom iştiraki Argela olarak telekomünikasyon teknolojileri alanında sürdürdükleri araştırma geliştirme faaliyetleri ile sektöre öncülük ettiklerini kaydetti.

Kaytaz, 5G ve ötesindeki teknolojileri geliştirmek ve 5G’yi dünyayla aynı anda hayata geçirirken, yeni rekabet avantajları elde etmek adına ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalarını durmaksızın sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece şirketimiz için değil, Türkiye için de yüksek teknoloji alanında fikri mülkiyet üretiyoruz. Sahip olduğumuz uzmanlık ve yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirdiğimiz çözümlerimizi tüm dünyadaki operatörlerin kullanımına sunuyoruz. Günümüzde telekomünikasyon operatörlerinin rekabette öne geçmelerinin öncelikli yolu güçlü bir şebeke altyapısı ile operasyonel beceri ve müşteri sadakatine yatırım yapmaktan geçiyor.

Bu alanda geliştirdiğimiz çözümler sayesinde operatörler birinci sınıf mobil şebeke performansına ulaşarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartma olanağına kavuşuyor. Türkiye’de üretilen ve geliştirilen teknolojilerin öneminin çok daha anlaşıldığı bugünlerde, NPM ve CEM çözümlerimiz için İstanbul Sanayi Odası’ndan Yerli Malı Belgesi almaya hak kazanmış olmamız bizlere haklı bir kıvanç veriyor."

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