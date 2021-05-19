Arı Günü'nde Arı Evini gelecekle buluşturacak

Doğadan ilham alan Hero Baby Türkiye, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile beraber geçen yıl başlattığı ‘’Arı Evim Geleceğim’’ projesi, bu yıl ekosisteme 10 milyonun üzerinde arının kazandırılmasına olanak sağladı. Mega kentlerde doğada yalnız yaşayan arı popülasyonunun artırılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapsamında bu yıl, çocuklara özel etkinlik düzenlenerek, arılarla ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby’nin üniversitelerle beraber başlattığı ‘’Arı Evim Geleceğim projesi’’nde 5 yıl içerisinde 50 milyon yeni arının doğal yaşama kazandırılması hedefleniyor. Geçen bir yıl içersinde ekosistemi 10 milyonun üzerinde arı popülasyonuyla destekleyen projede bu sene ise sürdürülebilir hayat felsefesini paylaşan Kokopelli Şehirde ile el ele güç birliği yapılıyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan özel bir etkinlikle miniklerin arıların dünyasını eğlenerek öğrenmesi planlanıyor.

Her yıl 20 Mayıs’ta kutlanan Dünya Arı Günü’ne özel olarak çocuklara yönelik gerçekleşecek olan dijital etkinlikte, arıların dünyaya ve insana faydalarının yanı sıra arı evi yapımı da öğretilmesi planlanıyor. Hero Baby Türkiye, yıl boyunca çocuklarla farklı etkinlikler düzenleyerek, arıların yaşamın döngüsündeki önemine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kent içerisinde peyzaj ve doğal bitki çoğalmasına da doğal yollarla katkı sağlanan ‘’Arı Evim Geleceğim’’ projesi ile gelecek nesillerin şehir hayatında da ‘dalından doğal meyve ve sebze tüketebilmesi’ hedefleniyor.