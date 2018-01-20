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Arı yetiştiricilerine destek ödemelerine başlandı

- Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çiftçi: - "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından birliklere üye arıcılara 2017 yılı için planlanan destekleme ödemelerine başlandı" -"Ülke genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılması planlanıyor"

Arı yetiştiricilerine destek ödemelerine başlandı

ORDU (AA) - Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından birliklere üye arıcılara 2017 yılı için planlanan destekleme ödemelerine başlandığını söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kovan başı yapılan destekleme ödemesi kapsamında, arı yetiştiricilerinin hesaplarına paralarının yatırılmaya başlandığını belirtti.

Arıcılara ilk defa 2003 yılında ana arı adı altında yapılan destekleme ödemesinin 2008 yılından sonra kovan başı verilen destekle devam ettiğini anımsatan Çiftçi, bu tarihten itibaren arıcılara kovan başına 10 lira verildiğini ifade etti.

Çiftçi, ilk etapta kimlik numaralarının son rakamları 0, 2 ve 4 olan arı yetiştiricilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına paralarının yatırılmaya başlandığını, 6 ve 8 olanların ise 28 Ocak'ta paralarını alacağını kaydetti.

Ülke genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılmasının planlandığına işaret eden Çiftçi, "Ordu'da ise yaklaşık 2 bin 500 üreticimize 5 milyon lira destekleme yapılacak." dedi.

Çiftçi, arıcılara kovan başı destekleme ödemelerinin zamanında yapıldığını belirterek, "Destekleme adeta arıcılarımızın yüzünü güldürdü. Destekleme ile üreticilerimiz arılarının bahar bakımlarını yapacaklar. Destekleme ödemesi piyasayı hareketlendirecek. Bu paradan sadece arıcılarımız değil, tüm esnafımız yararlanacak." diye konuştu.

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Arıcılara Destek ödemesiOrduOrdu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi
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