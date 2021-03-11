Arı Zehri konusunda ufuk açtılar

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, programla arıcıların arı zehri konusundaki sorularına ve sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Arıcılarla yaptıkları anket çalışması sonucunda en çok merak edilen konuların başında pazar, üretim, analiz ve eğitim sertifikasyonunun geldiğini söyleyerek verimli bir panel olmasını temenni etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, arıcılık alanındaki çalışmalara somut adımlarla devam ettiklerine işaret etti. Bu konuda en önemli hususun ham maddeden katma değerli ürün üretmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. İdris Şahin, faydalı bir program olmasını dileyerek emek veren herkese teşekkür etti.

“Arı Zehri Mihenk Taşlarından Biri”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmasına arıcılıkta verimliliğin önemine vurgu yaparak başladı. Ülkemizin koloni sayısı ve toplam bal üretimi bakımından dünyada ikinci sırada olduğunu fakat kovan verimliliği konusunda alt sıralarda yer aldığını belirten Rektörümüz, dünya liderliğinin hayal olmadığına dikkat çekti. Bu başarıyı sağlamak ve rekabet avantajı yakalamak için yeni alanlara odaklanmak gerektiğini dillendiren Rektörümüz, bu kapsamda arı zehrinin mihenk taşlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitemizde 2010 yılında Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Demircan, propolis, arı ekmeği, arı sütü, arı zehri gibi bal dışında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek DAGEM markalı tescilli ürünlerin satışını da yaptıklarının altını çizdi. Yaşama dokunan bir üniversite olduklarını belirten Rektörümüz, arıcıların sorunlarına açık olduklarını dile getirerek sözlerini noktaladı.

Panelde; arı zehrinde üretim standartları, üretilen arı zehrinin pazarlanması, pazarlama ile ilgili yasal mevzuatlar, üretilecek ürünlerin denetimi ve mevzuatı ile ilgili sorunlar ele alındı. İki oturum şeklinde gerçekleşen panelin birinci oturumu, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İlk oturumda; Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı (TAB) Ziya Şahin ve Bee’o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmacı olarak yer aldı.