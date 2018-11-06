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Arıcıları çam balı kurtardı

- İlkbaharda yağışlı dönemin İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da uzun sürmesi nedeniyle çiçek balı üretimi yüzde 40 düşerken çam balı rekoltesinin yüksek olması arıcıları mutlu etti - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Türkiye arıcısını bu yıl kurtaran, çam balı üretim alanları oldu. Çam balında Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir ile kısmen Balıkesir ve İstanbul'da olmak üzere çok iyi bal üretimi yapıldı. Türkiye'deki çam balı üretimi geçen yıla göre rekoltesinin biraz daha üstüne çıktı" - "Çok şükür şu anda Türkiye arıcısını bu verimsizlikten, çam balı kurtardı diyebiliriz. Çam balında hem kısmen ihracat şansımız var hem de Türkiye'deki bal üretimi azlığını çam balıyla tamamlama gücümüz var"

Arıcıları çam balı kurtardı
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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - - İlkbaharda, yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da fazla olması nedeniyle çiçek balında yaşanan yüzde 40 düşüşe rağmen çam balı rekoltesinin yüksek olması, üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin birçok ilinden Muğla'ya gelen arıcılar, çam balı hasadı için kentte ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu.

Arıcılar, özellikle Yerkesik, Kıran, Marmaris, Ortaca, Ula, Datça, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde ikinci hasadı yapmaya başladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, Türkiye'deki çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da yapıldığını söyledi.

Muğla ve ilçelerinde, 6 binin üzerinde ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Şahin, kentin yaklaşık 1,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını, gezginci arıcılarla bu sayının hasat döneminde 3,5 milyon kovana ulaştığını kaydetti.

Şahin, bu yılki çam balı hasadının iyi başladığını, halen ikinci hasadı yapan arıcıların yüksek verimden memnun kaldığını dile getirdi.

-"Çiçek balında rekolte düştü"

Mayıs ve haziran aylarının, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yağışlı geçtiğini, önce 'bal çok olur' diye düşünerek bu duruma sevindiklerini vurgulayan Şahin, "Ancak yağışlar mayıstan sonra da hiç kesilmedi. Haziran ayı sonuna kadar zaman zaman donla beraber yağışlar devam edince yüksek yaylalarda bile arının petek kabartma, petek işleme ve yavru gelişimi olmadı." dedi.

Arıların, uzun süren yağışlı dönemde kovandan dışarı çıkamadıklarını ve gelişim gösteremediklerini vurgulayan Şahin, "Dolayısıyla temmuz ayında da nektar salgısı olmadı. Bu nedenle Türkiye'de total olarak Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'nun bazı kesimlerinde bal üretiminde yüzde 40-50'lere varan bir düşüş yaşandı. Kültür bitkilerinde ise kısmen bal aldık." değerlendirmesini yaptı.

-"Türkiye arıcısını çam balı kurtardı"

Çam balının, Türkiye'nin balda marka değeri olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki çam balı üretimi, geçen yıla göre rekoltesinin biraz daha üstüne çıktı. Çok şükür şu anda Türkiye arıcısını bu verimsizlikten çam balı kurtardı diyebiliriz. Şu anda çam balında hem kısmen ihracat şansımız var hem de Türkiye'deki bal üretimi azlığını çam balıyla tamamlama gücümüz var diyebiliriz."

Çam balı üretiminin yıllık 35-40 bin ton civarında gerçekleştiğini bildiren Şahin, bu yıl bu üretimin daha da artacağını kaydetti.

Çiçek balında, mevsimsel şartlardan dolayı aynı durumun söz konusu olamadığını anlatan Şahin, "Bizim yaklaşık 70 bin ton civarında ürettiğimiz çiçek balında ciddi bir azalış var. Ancak bu sene Türkiye'de yine bal sorununun olmayacağını gözlemlemiyoruz. Çünkü çam balıyla beraber bu sorun çözüldü." dedi.

Yurt dışına ihraç edilen balın tamamına yakınının, çam balı olduğun vurgulayan Şahin, bu nedenle ihracatta da bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.

- "İstesek 50 bin ton da gönderebiliriz"

Kentte 66 bin hektar olan çam balı üretim alanının, mutlak suretle genişletilmesi gerektiğini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Eğer Türkiye arısının yüzde 50'sini Muğla'da misafir ediyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Biz şu an 10 bin ton çam balını yurt dışına gönderiyoruz. İstesek 50 bin ton da gönderebiliriz. Muğla'da bu potansiyel var. Artık planlı bir şekilde çam balı üretim alanlarımızın kesinlikle genişletmemiz gerekiyor. Eğer alanları 200 bin hektara çıkarırsak biz en az 100 bin ton çam balı üretiriz ve yurt dışında marka yaratırız."

Ziya Şahin, küresel iklim değişikliklerinden en az zarar görenin, çam balı üretim alanları olduğunu, bu alanların planlı şekilde genişletilerek ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
çam BalıMuğlaRekolteTAB Başkanı Ziya Şahin
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