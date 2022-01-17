ARICILARIMIZI ŞEKERLE BULUŞTURMAZSAK ARILARIMIZ ÖLECEK

Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu moderatörlüğünde TAB TV Youtube Kanalına "Arıcılık ve Şeker Temin İhtiyacı" konusunda özel bir yayın gerçekleştirildi.

Programa konuk olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin sektörel talepleri anlatırken, arıcılıkta şeker beslemesi gerekçelerini bilimsel tabanda Prof. Dr. Ahmet Güler değerlendirdi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin şunları söyledi; “7 milyon 300 bin arıya hitap ediyoruz. Bizim taleplerimiz 7 milyon 300 bin arıya. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çerçevede 4 bin 5 bin ton civarında talepleri olmuştur geçen yıllarda. Bunu karşılamıştık. Bir takım arkadaşlarımızda kendi imkanları ile almışlardır ama bu yıl eylül ayından bu yana şekerde bir takım spekülatif yükselmeler yaşandı. Devletimizin fiyatıyla özel sektör arasında yüzde 80'lere varan farklılıklar oluştu. Bir tarafta 212 TL iken bir tarafta 350 TL. son zamanlarda da 265.40 TL. Diğer fabrikalarda 450 TL'ye varan rakamlar oldu. Türkiye'de aynı tarımcılar gibi arıcılar daha fazla maliyetle karşılaştı. Çünkü arıcımızın yüzde 80'i gezginci arıcı. Bunu görmek lazım. Maliyetlerimiz çok yüksek. Ayrıca şuna bakmak lazım, 2021 yılında bir kuraklık, yangınlar, seller yaşandı. Ciddi bir sıkıntı. Bizim arılarımız Ağustos ayından bu tarafa büyük bir kısmı balsız geçirdi. Yayladan gelen arı balsız bir dönem geçirdi. İnanın arıcılarımız bu dönemde besleme ile ilgili sıkıntılar yaşadı. Türk Şeker'e teşekkür ederim. 6 bin tona yakın şeker takviye edildi. Ama şunu görmek lazım. 7 milyon 300 bin arıya yaklaşık 6 bin ton şeker veriyorsunuz. Ama diğer taraftan 500 bin arıya bin ton şeker veriyorsunuz. Böyle bir uçurum var. Bizde şeker istediğimizde, şekeri satıyor musunuz? neye veriyorsunuz? bal mı yaptırıyorsunuz? Hocama çok teşekkür ediyorum. Artık şekerin ne zaman yaptırıldığını, balın ne zaman yaptırıldığını, ne zaman yaptırılmadığını, artık Türkiye çağ atladı. Bunu herkesin öğrenmesi lazım. Şu kış döneminde arıcı arısını öldürmemeye gayret ediyor. Bu arıyı öldürdükten sonra nasıl arı alacak nasıl bakacak, nasıl Anadolu’ya gidecek, nasıl kendisini geliştirecek, çok büyük çıkmazdayız. Netice olarak Sayın Bakanımıza da yazdım. Türk Şeker Genel Müdürümüze de yazdım. Net olarak şunu ifade ediyoruz. Bizim 7 milyon 300 bin arımız var. Biz ortalama 5 kg şeker dedik. En azını söyledik. Bunun da 6 bin tonunu aldık dedik. Bunu hesaplayınız AKS kayıt sistemimiz var. Bu sistem çerçevesinde 5 kg şeker üzerinden bize verilenleri düşünüz. Gerisini 6-7 bin ton şekeri bir daha veriniz. Bize vermeyiniz önemli değil, bütün arıcılarımız AKS sisteminde kayıtlı. Müracatlarına göre bu şekerin tahsis edilmesi lazım. Evet bunu biz 15 milyon hesap ettiğimizde büyük uçurum. Devletimizin şeker fabrikaları da bunun üçte birini karşılıyor. Biz de zaten üçte birini istiyoruz. Acil olarak şu kış döneminde belki bahara arıların yarısı bu şeklide giderse dökülecektir. Ondan sonra kırsaldaki insanları siz tutamazsınız. Kırsaldaki insanı aç bırakırsınız. Yani şurada 5-6 bin ton şeker vermeyelim derken, siz kırsaldaki binlerce insanı, binlerce aileyi aç bırakırsınız. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu konuyu götüreceğiz. Sayın Bakanımızdan biz anlayış bekliyoruz. Sayın Bakanımız bugüne kadar Türkiye arıcılık sektörü için ciddi destekler verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Yangınlarda sellerde hep yanımızda oldu. Hep kırsaldaki insanların yanında oldu. Yangında yanan arılarımız verildi. Bize Milli parkları açtı. Gıda konusunda çeşitli projeler verildi. Islahta çeşitli projeler verildi. Bugün de onu değerlendirdik. Ama bugün bizim çok büyük derdimiz var. Şekerle arıcılarımızı buluşturmamız gerekiyor. Çok hayati bir noktadayız. Bu konuda biz Türkiye'de yöneticilerimizden, başta Sayın Bakanımızdan destek bekliyoruz. Bu konuyu anlatmak istiyoruz. Bu konu ciddi bir konu. Hiç kimse bizim arıcımızı şekeri satıyorlar, şekerden bal yapıyorlar gibi suçlamasınlar. Bilimsel gerçekler var, Üniversitelerimiz var, çok değerli AR-GE yapan bilim insanlarımız var. Bunları getirirler sorarlar soruştururlar ona göre hareket ederler. Ama bunun bir an önce yapılması lazım. Ocak ayından başlamak kaydıyla Şubat ayının sonuna kadar arıcılarımızı biz şekerle, kristal toz şekerle, altını çiziyorum buluşturmazsak bu arılarımız ölecektir.”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Güler de, arıların ölmemesi için kış beslemesinde mutlaka şekere ihtiyaç olduğu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Güler, “Arı stratejik bir canlıdır. Lütfen yetkililer bunu fark etsinler. Bizim onlardan özellikle bu konunun ne kadar önemli olduğunu iletmek zorundayız. Onların da anlamaları ve bu çerçevede konuya yaklaşmalarını istiyoruz” dedi.

Türkiye bir tarım ülkesi olduğunu belirten Güler, “Elbette ki çok gelişmişdir. Ama pandemiden sonra gıdada gelecek 10 yılda çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Ama bakın arı olmadan gıda yok. Bu anlamıyla stratejik. Arının yıllık Türkiye ekonomisine, tarıma, polinasyon tozlaşma, bitki döllemesi yoluyla katkısı 10 milyar dolardan aşağı değil. Buyursunlar gelsinler hesaplayalım. Elbette arıdan bal almak, polen, propolis, arı ürünlerini almak önemlidir. Ama bu anlamıyla arı hiç ürün vermezse bile burada devletin arıcı ve arıyı desteklemesi gerekir. Bu gerekli, bizim geleceğimiz açısından bu zorunludur. Siz bir çok GAP yapabilirsiniz, en iyi tohumları getirebilirsiniz, en iyi makineleri teknolojileri orda kullanabilirsiniz. Ama o sistemde arı yoksa orada ürün yoktur. Bitkisel üretim orada olmaz. Çünkü arı gerekli ve zorunludur. Arıya hangi şeker verilecek dendiğinde, verilecek tek şeker var şeker pancarından üretilmiş bizim milli fabrikalarımızda üretilen şekerdir. Son yılarda duyuyorum. İşte arıya şerbet verilmişse bunun balı işte şeydir. İnsanlar bu şekilde anlamasınlar. Onlar da arıyı öğrendiklerinde eminim ki onlar da bilecekler anlayacaklar. Bu canlı belirli dönemlerde mutlaka beslenmeye ihtiyacı vardır ve bu bir zorunluluktur. Yoksa ölüp gider” diye konuştu.