Arıcıların yüzü bal ormanlarıyla güldü

ORDU (AA) - Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız, Ordu'da 3 bin 477 dekar alanda bal ormanları tesis edilerek bölgeye kazandırıldığını belirterek, "Bu sayede Ordu'nun bal potansiyeli arttı. Bu da yerli arıcılarımızı sevindirdi." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında bal ormanları tesis edilmesinin, Ordu'nun bal potansiyeli için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çalışmanın, bal üretiminin artması anlamında faydası olacağını dile getiren Yıldız, "Bölgemizde kestane ile akasya ormanlarının bulunması ve Ordu'nun da Türkiye'nin en büyük arıcı potansiyeline sahip olmasından dolayı bu bizler için çok güzel bir çalışma. Bundan dolayı Orman Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bal ormanlarının çoğalmasının yerli arıcılar için önem arz ettiğini vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bal ormanlarının artmasıyla arıcılarımız yerli arıcılık yapacak. Yani 30 kovan arısı olan bu sene başka illere gitmeden geçimini sağlama imkanı bulacak. Biz potansiyeli büyütürüz, yeter ki ormanlar arıcılığa uygun olsun. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bal Ormanları Eylem Planı kapsamında Ordu'da Kuzköy, Dibektaşı, Ulubey-Gölköy, Gürgentepe, Gürpınar ve Sarıçiçek isimleriyle 3 bin 477 dekar alanda bal ormanları tesis edilerek bölgeye kazandırıldı. Bu sayede Ordu'nun bal potansiyeli arttı. Bu da yerli arıcılarımızı sevindirdi."



