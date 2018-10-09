"Arif V 216 Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeselinin basın toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Cem Yılmaz, Arif V 216 filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan, "Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeseline ilişkin, "Belgesel yönetmeni Öner Biberkökü'nün dahil olmasıyla zaten başından itibaren sıradan bir kamera arkası değil, bir belgesel yapmaya niyetlenmiştik. Sonradan kurgulanmış bir hadise değil." dedi.

Vodafone RED desteğiyle, Vodafone TV'de gösterilecek "Arif V 216" sinema filminin öz hazırlık sürecini anlatan, "Yapmışlar Ama Nasıl?" belgeselinin basın toplantısına, Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven, oyuncu Zafer Algöz, Defne Samyeli gibi isimler katıldı.

-"Sonradan kurgulanmış bir hadise değil"

Toplantıda konuşan Yılmaz, başından beri "Arif V 216"nın olağan bir kamera arkası videosu olmasından çok, bu görüntülerin bir belgesel olarak hazırlanmasını istediklerini belirtti.

Filmin hazırlık, çekim, montaj gibi birçok evresine ait yaklaşık 10 aylık bir çalışmanın kamera arkası görüntülerinin biriktiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Belgesel yönetmeni Öner Biberkökü'nün dahil olmasıyla zaten başından itibaren sıradan bir kamera arkası değil bir belgesel yapmaya niyetlenmiştik. Sonradan kurgulanmış bir hadise değil. Filmler bittiği zaman kamera arkasında ne olup bittiği meselesi bilinir olmuyor, kaybolup gidiyor. Biz onu bir belgeselciye emanet etmiş olmaktan çok mutluyuz."

Vodafone'a içeriğe verdiği kıymetten dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Ortaya çok güzel bir içerik çıktı. Biz bu içeriği hazırladık, yayınlayacak bir mecra bulmakta çok rahat değildik. Bu içeriğe sahip çıkma adına sizin yaptığınız atak da benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

"Arif V 216 gençlerin sevgilisi." diyen Yılmaz, film için, hazırlığıyla beraber 11 ay çalıştıklarını, çekimlerin 71 gün sürdüğünü, öncesinde ve sonrasında 8'er haftalık hazırlı ve post süreçleri olduğunu hatırlattı.

Cem Yılmaz, "Arif V 216" filminin belgeselinin 105 dakika olduğunu, basın toplantısının ardından 30 dakikalık montajlanmış bir bölümünün izleneceğini kaydetti.

Filmin montajının 5 hafta sürdüğünü, belgeselin montaj sürecinin ise daha uzun zaman aldığını belirten Yılmaz, Öner Biberkökü'nün dünya çapında bir iş çıkardığını, daha önce Türkiye'de dramatik bir kurgusu ve metni olan benzer bir çalışma hatırlamadığını dile getirdi.

Cem Yılmaz, şunları söyledi:

"Filmimizin kamera arkası belgeseli, bir belgesel yönetmeni tarafından hazırlandı. Bu 105 dakikalık belgesel filmi Vodafonelular 5 ayrı bölümde izleyebilecek. Bizim filmlerimize ilgisi olan insanların kaçırmaması gereken bir şey. Hem eğleneceksiniz hem de işin zahmetli kısmına şahit olacaksınız."

-"Toplam 1 saat 45 dakikalık bir belgesel"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone RED markasıyla yapmak istediğimiz tüm müşterilerimize en iyi dijital içeriği sunabilmek." dedi.

Cem Yılmaz ve ekibiyle bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Aksoy, "En iyi dijital içerik sağlayıcısı olmak hedefiyle daha önce Spotify Türkiye lansmanını yaptık. Yani Spotify Türkiye'ye Vodafone RED ile gelmişti. Daha sonra Netflix'in lansmanını Türkiye'de Vodafone yaptı." ifadesini kullandı.

Vodafone TV ve Vodafone RED müşterilerine verdikleri diğer hizmetleri de anlatan Aksoy, "Arif V 216'nın perde arkası görüntülerini ve nasıl hazırlandığını gösteren bir belgeselin içeriğini sizlerle paylaşıyor olacağız. Toplam 1 saat 45 dakikalık bir belgesel. Biz bunu 20'şer dakikalık bölümler halinde Vodafone TV üzerinden yayınlamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği için Cem Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Aksoy, "Her 6 ayda bir heyecan verici yeni bir içerik getirmek istiyoruz bu da bizim için çok önemli bir fırsat oldu." diye konuştu.

-"280 saat malzeme var 5 belgesel daha çıkar"

Belgeselin yönetmeni Öner Biberkökü ise belgesel montajının uzun sürdüğünü, çekimlere sürekli devam etmesiyle birlikte 3-4 ay boyunca devam ettiğini kaydetti.

Geniş bir içeriği taradığını ifade eden Biberkökü, "280 saat malzeme var 5 belgesel daha çıkar. Cem Yılmaz bütün süreci istediğim gibi kaydedebileceğimi söyledi. Bu süreç boyunca Cem Yılmaz'ın kırıldığı noktayı göreceğim diye çok bekledim aslında. Ama Cem Yılmaz'ın filmle kurduğu bağa tanıklık etmek çok acayipti benim için." şeklinde konuştu.



