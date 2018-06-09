Arife günü kartlı alışveriş rekoru bekleniyor - Ramazan Bayramı hazırlığı ve okulların kapanmasının ardından başlayan yaz tatili alışverişine hazırlanan perakende sektörü, bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife günü 2,3 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru bekliyor - BMD Başkanı Öncel: - "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24 Haziran’da yaklaşık 1,8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak, 2,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılmasını bekliyoruz" - "Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde 25’in üzerinde artış bekliyoruz. Öte yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Ramazan Bayramı hazırlığı ve okulların kapanmasının ardından başlayan yaz tatili alışverişine hazırlanan perakende sektörü, bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife günü 2,3 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru bekliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sevgi ve paylaşımın insanı insan yapan en önemli özellikler arasında yer aldığını belirterek, yılbaşı, özel günler ve dini bayramların, insanların sevdiklerine iyi dileklerini bildirme, bir araya gelip özel anları paylaşma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Hediyeleşmenin, bu paylaşımın bir yansıması olarak özel günlerin vazgeçilmez geleneklerinden birini oluşturduğunu ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

"Özel günler öncesi yapılan hediyelik alışveriş perakende sektörünün cirolarına olumlu katkı yapıyor. Örneğin geçen yıl Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24 Haziran’da yaklaşık 1,8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak, 2,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılmasını bekliyoruz. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2017’de arifeyi de kapsayan 4 günlük bayram döneminde ise kartlarla 4,1 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Yine BKM verilerinden hareket edersek geçen yıl Ramazan Bayramı'nda kartlı ödemelerin yüzde 21’i marketlere, yüzde 14’ü giyime, yüzde 8’i ise yemek sektörüne yapıldı."



- "Yeni bir rekor sürpriz olmayacak"



Öncel, mevsim etkisi dolayısıyla son yıllarda bayram ve yaz tatili alışverişinin aynı döneme denk geldiğini anımsatarak, markaların bu durumu da göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Başta market, giyim ve restoran olmak üzere müşteriler için çok cazip sürprizler hazırladıklarını vurgulayan Öncel, "Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde 25’in üzerinde artış bekliyoruz. Öte yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Öncel, 8 Haziran'da okulların kapandığını ve bugünden itibaren bayram ve tatil alışverişi ile perakende sektöründe ciddi bir canlanma olacağını öngördüklerini belirterek, "Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da en yoğun alışverişin arife günü olacağını şimdiden söyleyebilirim. Arife gününe denk gelen 14 Haziran Perşembe günü kartlı alışverişte yeni bir rekor bizim için sürpriz olmayacak." diye konuştu.