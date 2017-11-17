Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ankilozan Spondilit Harp Akademileri Almanya Başbakan Angela Merkel Gazze Şeridi Ömer el-Beşir
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

Arkas Lojistik’e iki Atlas Ödülü

- Arkas Lojistik, Atlas Lojistik Ödüllerinde 2 Atlas ödülünün sahibi oldu

Arkas Lojistik’e iki Atlas Ödülü

İSTANBUL (AA) - Arkas Holding, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 2 Atlas ödülünün sahibi oldu.

Arkas Holding'den yapılan açıklamaya göre, Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri bu yıl 8'inci kez sahiplerini buldu.

Çeşitli kriterlerin göz önüne alındığı değerlendirme sonucunda Arkas Lojistik, 2015-2016 ciro rakamları, bin 220 çalışan sayısı ve 2016 yılında yurt içi ve yurt dışında olmak üzere toplam 981 bin ton demir yolu taşıması ile Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) dalında ödüle layık görüldü. Ödülü Arkas Lojistik adına Kuzey Bölge Türkiye Müdürü Sinem Ünlütürk Duman aldı.

Türkiye'de 14 ofisi ve önde gelen küresel ticaret noktalarındaki geniş ticaret ağı ile müşterilerine uçtan uca tedarik zinciri çözümleri sunan Arkas Lojistik, forwarding hizmeti sağlayıcıları arasında ilk üçte yer alıyor.

Türkiye'de yılın en başarılı lojistik şirketleri ve yöneticilerinin ödüllendirildiği Atlas Lojistik ödülleri'nde Arkas Holding Lojistik Hizmetleri Grubu çatısı altında bulunan demiryolu taşımacılığı şirketi Ar-Gü de 2015-2016 yılı cirosu, çalışan sayısı, 1 buçuk milyon tonu aşan yurt içi demir yolu taşıması ve 706 adet özmal vagon sayısı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Demir yolu Taşıması (Operatörler) dalında Atlas Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü Ar-Gü adına Ticaret ve Projeler Müdürü Banu Tahtakıran aldı.

Atlas Lojistik ödülleri adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşiyor. Başvurular kategorilere göre dosyalanarak jüri üyelerinin incelemesine sunuluyor. Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme yapılırken, Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında da oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurular sonucunda da ödül veriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arkas HoldingAtlas Lojistik Ödülleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5