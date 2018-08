“Armutta Rusya ve Avrupa'ya önemli ihracatlar gerçekleşecek“

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armutta, sert bir kış dönemi geçiren Rusya ve Avrupa ülkelerine yüksek miktarlarda ihracat yapılması bekleniyor.

Türkiye armut üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bursa'nın Gürsu ilçesinde, meyvedeki kalite üreticiyi mutlu etti.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda armut hasadının 20 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta bittiğini belirtti.

Dönmez, bu yıl iklimsel şartlar dolayısıyla hasada erken başladıklarını vurgulayarak, "Hasat bitimi de biraz erken olacak. Yakın zamanda yağan yağmurlar, hasadı olumsuz etkiledi. Yağmurlu havanın ardından aşırı sıcakların bastırması, Santa Maria'da özellikle üst kısımlarda olgunlaşmaya sebep oluyor. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde hasadı tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Santa Maria'nın yüzde 60'ının toplandığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Rekolte, iklimle alakalı olarak tahmin ettiğimizden az. Gürsu'da 50 bin ton civarında rekolte vardı. Daha önceki tespitlerimize göre yüzde 20'lik rekolte kaybını tahmin ediyorduk. Bazı bahçelerde yüzde 35-40'lara varan kayıplar var. Kış mevsiminin sıcak geçmesi, ağaçların uyku döneminde düzenli olarak uyku evresini geçirememesinden kaynaklanan bir verim azlığı var."

- "Tüketici armudu pahalı yiyecek"

Dönmez, bu sene rekolte kaybı olsa da meyve kalitesinin çok iyi olduğuna işaret ederek, "Bu rekolte kaybı, kalite avantajını, yani tonajı ve irileşmeyi sağladı." ifadelerini kullandı.

Gürsu'da Santa Maria cinsi armutta her yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte elde edildiğini hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene rekolte, 30 bin ton civarında kalacak. Şu anda 20 bin tona yakını toplandı, depolara giriyor. Armutta acil ve hızlı olarak pazara değil de depolara girme mücadelesi var. Fiyatlar konusunda çiftçiler olarak muzdaribiz. Armut, erken satış ve götürü satış şeklinde satılıyor. Daldan satışlarda 1,5 liraya satıldı. Toplayıp teslim ederseniz 2-2,2 lira bandında seyrediyor. Çiftçinin elinde çok fazla ürün yok. Maalesef çiftçi, erken dönemde tüccara ürününü satıyor. Rekolte azlığıyla fiyatlar belki artacaktır fakat bu çiftçiye çok fazla yansımayacak. Zaten üreticiden çıkan ve tüketiciye ulaştırılan fiyat farkı da yıllardan beri en büyük şikayet ettiğimiz konulardan biri. Biz yine ucuz satacağız ama tüketici armudu pahalı yiyecek."

Dönmez, dalından satış fiyatlarının neredeyse son 10 yıldır 1,5 lira bandında olduğunu belirterek, "Fiyat konusunda erken satışlardan, örgütlenme ve kooperatif olmamasından, herkesin bireysel hareket etmesinden kaynaklanan bir sıkıntı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Santa Maria'nın, özellikle Rusya ve Romanya'ya satılacağına dikkati çeken Kamil Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda bir an önce hasadı bitirmek için mücadele ediyoruz. Çünkü olgunlaşma ve sararma her gün fark ediyor. Dalında olgunlaştığında raf ömrü azalacağı için bir an önce daldaki armudu depoya atmak için mücadele ediyoruz. Bu sene Santa Maria, Avrupa'ya gidecektir. Çünkü bu yıl Avrupa'da kışın soğuk, dolu ve don yaşandı. Bu yüzden bu yıl nektarine hem Rusya'dan hem Avrupa ülkelerinden rağbet var. Bu durum, Santa Maria için de geçerli olacaktır. Bu ay sonu itibarıyla ihracata yönelik hem Avrupa hem Rusya pazarında önemli ihracatlar gerçekleştirilecektir."