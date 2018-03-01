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Arpacık soğanda fiyatlar "dip yaptı"

- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen yıl 7 liraya kadar yükselince üretimi yüzde 50'nin üzerinde artış gösteren arpacık soğanının kilogram fiyatı, bu yıl 1 liraya düştü - Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Aktaş: - "Yaklaşık 3 bin dönüm arazide 300 ton gibi bir üretim oldu. Geçen yıl 200 ton civarında üretilmişti. Üretim fazla, talep az olunca fiyatlar dibe vurdu"

Arpacık soğanda fiyatlar

BURSA (AA) - Türkiye'nin önde gelen sebze üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen yıl 7 liraya satılan arpacık soğanın kilogramı bu yıl 1 liraya düştü.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 520 bin dönüm ekilebilir alanıyla Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden olan ilçelerinin Terziler, Eyerce, Köprühisar, Çelebi, Kızılhisar, Aydoğdu mahallelerinde arpacık soğan yetiştirildiğini söyledi.

Aktaş, ilçede geçen yıl 2 bin dönüm arazide arpacık soğan üretimi yapıldığını, ürünün 7 liraya kadar alıcı bulduğunu aktardı.

Arpacık soğan üreticilerinin bu yıl ürünlerini satamadığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre bölgemizde üretim arttı. Burada bir plansız ekim söz konusu. Çiftçi geçen yıl 7 liraya kadar yükselen ürünü bu yıl çok fazla alanda ekti. Yaklaşık 3 bin dönüm arazide 300 ton gibi bir üretim oldu. Geçen yıl 200 ton civarında üretilmişti. Üretim fazla, talep az olunca fiyatlar dibe vurdu. Şu an arpacık soğanın kilogram fiyatı 1 liraya düştü. Ürüne müşteri bulunmuyor, depolarda bekliyor."

Aktaş, arpacık soğanın satılamamasında farklı nedenlerin de olduğunu belirterek, "Bazı bölgeler kuru soğan üretimini durdurdu. Bizim bölgemizdeki arpacığı alıp başka bölgelerde ekim yapan üreticiler farklı ürünlere yöneldi. Onlar ekim yapmayınca bizim arpacıklara talep olmadı. Yine bazı bölgelerde de kuru soğan destek alan ürünler arasından çıktı. Bundan dolayı ürün talep görmedi." ifadelerini kullandı.

- "Geçen yıla göre üretim çok fazla"

Arpacık soğan üreticilerinden Terziler Mahallesi muhtarı Selami Ceylan da mahalledeki 250 hanenin yaklaşık 20 yıldır bu ürünü yetiştirdiğini söyledi.

Ceylan, bu yıl arpacık soğan üreticilerinin müşteri bulmakta zorlandığını dile getirerek, "Üreticiler bu ürüne yüklenince fazla üretim oldu. Şu an ürünlerimiz 1 liraya kadar düştü, alıcı bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arpacık Soğançiftçiüretim
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