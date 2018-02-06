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Arslan'dan “internete sansür“ değerlendirmesi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle yanlışlıklar yapılabiliyor" - "Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil" - "Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz"

Arslan'dan “internete sansür“ değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını ve bu nedenle bazı yanlışlar yapılabildiğini belirterek, "Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil." dedi.
Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Güvenli İnternet Günü 2018" etkinlikliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Meclise sevk edilen torba yasa tasarısında yer alan "İnternetten yayın yapmanın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetiminde olacağı"na yönelik düzenlemenin "internette sansür" olarak yorumlanmasına ilişkin soru üzerine Arslan, gerçek hayatta suç teşkil eden her şeyin sanal ortamda da suç olduğuna dikkati çekti.
Arslan, özgürlüklerin hiçbir alanda sınırsız olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Başkalarının özgürlük alanına müdahale ediyorsanız orada bir sınırlama başlıyor. Biz televizyon ve radyo yayınları konusunda milli güvenliğe, ülkenin ahlaki değerlerine yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili tedbir almak, işlem yapmak durumundayız. Televizyonlarda sansür yok, her program yayınlanabiliyor. Ülkemizin ve insanımızın değer yargıları çerçevesinde herkes yayınlarını yapıyor. Ülkenin, milli güvenliğine, bekasına, insanımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil. Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa elbette o yanlışlığa müdahale edilmesi gerekir. Getirilen düzenlemenin amacı budur."

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LaştırmaGüvenli İnternet Günü 2018Ahmet ArslanDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı
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