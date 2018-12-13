"Artan doğal gaz ihtiyacı Avrupa'yı LNG'ye yönlendirecek"

ANKARA (AA) - Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin kıdemli doğal gaz ve LNG uzmanı Hadrien Collineau, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının 2025'e kadar yılda en az 77 milyar metreküp artacağını ve bunu Rusya'dan satın almak için mevcut altyapının yetersiz kalacağını ifade etti.

Collineau sektörün geleceğine yönelik çalışmasında, Rusya'nın bu yıl sonunda Avrupa'ya 200 milyar metreküp gaz gönderme hedefi olduğunu ve bu miktarın bölgenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ına denk geldiğini belirtti.

Avrupa'nın doğal gaz ithalatının artmaya devam ettiğini anımsatan Collineau, "Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı 2025'e kadar yılda en az 77 milyar metreküp artacak ve bunu Rusya'dan satın almak için altyapı yetersiz. Problem, Rusya'nın yeterli gazının olmaması değil, Avrupa'nın Rusya'dan bu gazı alabilecek altyapıya sahip olmaması. Bu da Avrupa ülkelerini LNG'ye yönlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Collineau, Avrupa'nın LNG ithalatının 2025 itibarıyla mevcudun iki katına çıkacağını da ifade etti.

Rusya'nın TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hatlarıyla Avrupa'ya fazla gaz göndermek için hazırlıklı olduğunu belirten Collineau, şunları kaydetti:

"Rusya'nın halen yıllık gaz gönderme kapasitesi 257 milyar metreküp. TürkAkım ve Kuzey Akım-2'nin inşaları devam ediyor. Bu iki proje tamamlandığında Rusya'nın ihracat kapasitesi yıllık 343 milyar metreküpe ulaşabilir ancak Avrupa'ya ayrılacak kısım da en fazla yıllık 235 milyar metreküp olacaktır. Söz konusu iki projeden gönderilecek gazların Avusturya'da Baumgarten gaz merkezinde buluşacağını biliyoruz. Buradan ekstra gaz göndermek için de boru hattı kapasitesi sınırlı olacak. Bu kısıtlar Rusya'nın Avrupa piyasalarına göndermek istediği gazı tabi ki etkileyecek. Rusya şu anda Avrupa'ya 257 milyar metreküp gaz gönderme kapasitesine sahip. Bunun 128'i Ukrayna üzerinden gidiyor. TürkAkım ve Kuzey Akım-2'den de yıllık 87 milyar metreküp ek gaz gelecek. Bu iki hat, zaten var olan Avrupa altyapısını kullacak. Dolayısıyla Ukrayna üzerinden gönderilen gazı da yıllık 20 milyar metreküpe düşürecek. Sonuç olarak, Rusya'nın Avrupa'ya ihraç edebileceği gaz miktarı da yıllık 235 milyar metreküp düzeyinde kalacak."

Söz konusu "darboğaz"ların inşa edilebilecek yeni boru hatlarıyla aşılabileceğine işaret eden Collineau, Kuzey Akım-2 projesi kapsamında Almanya'dan Kuzeybatı Avrupa'ya, TürkAkım için de yine Avrupa kısmına yeni bir boru hattı inşasının değerlendirilebileceği ifade etti.



