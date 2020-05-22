Artan talebi ulaştırmak için kargo şirketi kurdu

Dünya çapında pandemi kabul edilen koronavirüsün ülkemizi de etkisi altına almasıyla hijyen ihtiyacı e-ticaret sitelerine olan talebi her geçen gün daha da artırıyor. 2008 yılından bu yana e-ticaret alanında faaliyet gösteren güçlü yerli kozmetik markası Sinoz, artan talepleri hızla karşılamak adına kendi kargo şirketini kurdu.

Yerli kozmetik markası Sinoz, 2008 yılından bu yana e-ticaret alanında güçlü bir marka olarak aktif rol oynuyor. Son zamanlarda yaşanan koronavirüs salgınına hassas yaklaşımı gözeterek, önce hijyenik paketleme sistemlerini makineler aracılığıyla gerçekleştiren Sinoz, e-ticarete olan talebin artmasıyla kendi kargo şirketinin temellerini attı.

Yaklaşık bir aydır devam eden İstanbul içi pilot uygulamalarında etkili ve hızlı teslimatlar sağlayan Sinoz, tüm Türkiye için alt yapı çalışmalarına başladı. Kurumsal kargo şirketi yatırımı ile ilgili Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin olmazsa olmaz iş birliği en çok kargo şirketleri ile gerçekleşiyor. Pandemi süreci ile artan e-ticaret faaliyetlerine mevcut üçüncü parti kargo şirketleri yetişmekte zorlanabiliyordu, bizler de önce pilot uygulama olarak İstanbul’da başladığımız gönderimleri alt yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak tüm Türkiye’ye yönelik gerçekleştireceğiz. Sürecin tüm e-ticaret şirketleri için gerekliliğini içinde bulunduğumuz dönemde bir kez daha gördük ve yatırımı hızlandırdık. Hızlı ve hijyenik paketleme ağımızı hali hazırda kurmuştuk, şimdi de teslimatta aktif rol üstlenerek müşteri aidiyetliğimizi geliştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Yeni yatırımın başlıca sebepleri arasında yaşanan yoğun teslimat süreçleri ve üçüncü parti kurumların bu teslimatlara yetişmedeki rolleri olduğunu da vurgulayan Çörekci, “ İç yapılanmamızı genişleterek yeni yatırım ile birlikte tüm operasyon süreçlerini titizlikle yürüteceğimize eminiz. Kendi kargo şirketimizle e-ticaret alanındaki aktif rolümüzü de güçlendireceğiz” dedi.

SİNOZ HAKKINDA:

Kurulduğu 2008 yılından günümüze Avrupa Standartlarında üretim yapan Sinoz, kusursuz müşteri hizmetleri ve yüksek kalitede ürünleri sayesinde 2011 yılında 50 ilde yapılan araştırmalar sonucunda Tüketici Kalite Ödülü'ne ve 2018 yılında Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından en az şikâyet alınan firmalara verilen Altın Marka Ödülü'ne layık görülmüştür. Her evde bir Sinoz idealiyle hareket eden şirket A+ ürün üretirken, B hedef kitlenin de alabileceği fiyat avantajı sunmaktadır. Sinoz, üç segmentasyon ürün grubundan oluşmaktadır. Profesyonel dermokozmetik serisi, günlük bakım serisi ve ev/aksesuar ürünleri ile hem yurt içi hem yurt dışında çalışmalarını yürütmektedir.

2016 yılında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kurulan Fark Cosmetica B.V – Avrupa adlı firma üzerinden tüm Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere dağıtım ve sevkiyat yapmaya başlayarak Sinoz’u bir dünya markası yapma misyonu ile hızla ilerlemeye devam etmektedir. Müşterilerine her zaman en kaliteli ürünleri, sorunsuz alışveriş deneyimi ile sunma vizyonuyla sürekli yeni kadrolar açarak büyümekte ve sağladığı istihdam ile yarattığı katma değerle ülkemizin geleceğine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kozmetik sektöründe yüzde 100 yerli üretim gerçekleştirerek ihracat rakamları ile son 5 yıldır her yılı yüzde 100 büyüme ile kapatmaktadır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın sporcuları da destekleyen Sinoz Kozmetik, Milli Kick Boxer Sabriye Şengül’e 2018 yılında ana sponsor, 2019 yılında da maç bazında sponsor olmuştur. Bunun yanı sıra pek çok öğrenciye burs ve ihtiyacına özel ürün gönderimi ile de destek olmaktadır.