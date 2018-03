Artan trafiği “paylaşarak” çözeceğiz İstanbul’da 130’dan fazla araçla 70 noktada Zipcar’la araç paylaşım hizmeti sunduklarını aktaran Otokoç Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, “2019 yılında başka bir kentimizi daha araç paylaşım modeliyle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Burcu Noyan yazıyor - Özellikle büyük kentlerin en önemli sorunlarından birisi de ulaşım. Toplu taşıma olanakları sorunu hafifletse de, yine de trafiğin kördüğümü çözülemiyor ya da trafik kolay aktı diyelim bu seferde park yeri sorunu çıkıyor karşımıza. Peki bu durumdan çıkmak için bir işaret levhası yok mu? Otokoç, tam da bu noktada Zipcar’la 2015 yılından itibaren Türk pazarına araç paylaşım hizmetini sunuyor. Sistemi ana hatlarıyla özetlersek, şehrin çeşitli noktalarına park edilen otomobiller ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından rezerve ediliyor. Kullanıcı, kendisine verilen kartla önceden belirlediği saatlerde aracı alıp işlerini halledebiliyor. İşlerini tamamladıktan sonra da aracı aldığı noktaya geri bırakıyor.

Araç paylaşım sistemi Zipcar’ın dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Otokoç Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, modelin dünyada hızla yayıldığını söyledi. Araç paylaşım modelinin Kuzey Amerika’dan çıktığını anlatan Ekici, “ Sitemi şu anda dünya üzerinde 10 ülke başarıyla kullanıyor. Akıllı kentlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, araç paylaşım sistemi her geçen gün öne çıkıyor. Bunu en iyi uygulayan kentlerden biri Londra. Kentin artık doğal ulaşım modeli haline gelmiş durumda” dedi.

Araç paylaşım modeli hızla büyüyecek

Şu an sadece İstanbul’da 130’dan fazla araçla 70 noktada hizmet sundukları bilgisini aktaran Ekici, “ Şimdilik sadece İstanbul’da hizmet sunuyoruz. 2019 yılında başka bir kentimizi daha araç paylaşım modeliyle tanıştırmayı hedefliyoruz. Çok inandığımız ve hızla büyüdüğümüz bir sistem. Hızla ciromuzu yükseltiyoruz. Bir önceki yıla göre ciromuzu yüzde 60 oranında arttırdık. Yıl sonunda araç sayımızı 188’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz ” diye konuştu.

Aynı zamanda Bugdet ve Avis markalarıyla da araç kiralama sektöründe hızla büyüdüklerinin altını çizen Ekici, “ Artan havalimanı sayısı ve turist trafiği oto kiralama sektörünün büyümesine büyük katkı sağlıyor. Özellikle bu yıl bize iyimser fırsatlar sunuyor. Yabancı turist sayısında bu yıl artış bekliyoruz. Bu durumunda oto kiralamaya yansıması elbette olumlu olacaktır” dedi.

Avis dünya işaret dilinde

Farklı ve yenilikçi uygulamalarıyla müşterilerinin hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini dile getiren Ekici, “ Geçtiğimiz yıl yeni bir projemizi başlattık. İlk işitme engellilerin rahatlıkla araç kiralayabileceği uygulamayı geliştirdik. Ve orada bir gerçeği gördük. Dünyada işitme dilinde araç kiralamayı anlatacak sembol yok. Biz de ‘Avis’ e özel işaret dili geliştirip bu alanda dünya işaret dili literatürüne girdik” dedi. Türkiye dahil 8 ülkede faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Ekici, “ Aralarında Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Macaristan, Kuzey Irak, Gürcistan’ın da bulunduğu 8 ülkede faaliyetimiz sürüyor. Her yıl bulunduğumuz ülke sayısını arttırıyoruz. Bu yıl da yeni lokasyon arayışlarımızı Avrupa, özelikle eski Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.