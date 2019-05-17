Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon food istanbul dünya mersin
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Artema'nın AquaHeat termostatik modelleri n11.com'da

- AquaHeat termostatik banyo ve duş sistemleri n11.com’da indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor

Artema'nın AquaHeat termostatik modelleri n11.com'da
banner17

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, Artema'nın AquaHeat Termostatik Banyo ve Duş Sistemlerini satışa açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, istenilen su sıcaklığını önceden ayarlamaya ve banyo süresince su sıcaklığını sabit tutmaya olanak tanıyan Artema AquaHeat termostatik banyo ve duş sistemleri n11.com’da satışa sunuluyor.

Ayarlanan su sıcaklığını sabit tutma ve 38 derece üzeri sıcaklıklara güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlayan emniyet butonunun yanı sıra el yakmayan güvenli gövde teknolojisi sayesinde çocuklar için yanma riskini ortadan kaldıran model ebeveynlere ideal bir çözüm sunuyor.

Termostatik bataryalar, her açışta kısa sürede suyun daha önce ayarlanan sıcaklıkta akmasını sağlıyor, böylece standart bataryaların aksine suyun istenilen sıcaklığa gelene kadar boşa harcanmasına engel oluyor. Akış kontrol özelliği sayesinde ise su ilk açıldığında düşük debi ile akmaya başlayan ve böylece yüzde 50’ye varan su tasarrufu sağlayan modeller indirimli fiyatlarla n11.com'da satışa sunuluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArtemaN11.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5