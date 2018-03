ANKARA (AA) - Balıkesir kuzu eti, Edremit zeytinyağı, Karacabey soğanı, Karaman Divle obruk tulum peyniri ve Sinop nokulunun da aralarında bulunduğu 15 ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.



Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi" düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, törendeki konuşmasında, her ilin artık coğrafi işaretli bir ürünü olduğunu söyledi.

Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığının kurulmasının ardından bu alandaki çalışmaların hızlandığını belirten Çelik, "Coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalar bu yıl daha ağırlık kazandı. Birçok ilde daha önce hiç coğrafi işaret yokken günümüzde bir ilde 20 coğrafi işaret bulunuyor. Milli ürünlerimizi kimlik kartımız olarak görüyor ve önem veriyoruz. Coğrafi işaretle biz aslında mamulün soyadını koyuyoruz. Artık 81 ilimizde coğrafi işareti olan mamulümüz var. Bakanlık olarak bu ürünlere destek vermeye devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürünler için her ilimizde bilinç oluşturulması gereklidir ve her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.



TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan da 2017'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl olduğunu, bu alandaki başvuruların dünya ortalamasının üzerinde artış gösterdiğini dile getirdi.

Patent başvuru oranlarının dünyada yüzde 3-5'ler civarında olduğunu dile getiren Asan, "Geçen yıl yüzde 35 patent başvurusu oranıyla yerli patent başvurularımız 8 bin 600'ü aştı. 120 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'da son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapan ülke konumumuzu güçlendirdik. 2017'de coğrafi işaretler alanında çalışmalar yaptık ve 100'ün üzerinde tescil elde ettik." dedi.

Asan, 200'ler civarında olan tescil ve coğrafi işaret sayısını 320'ye çıkardıklarının altını çizerek, 400 coğrafi işaret tescil işleminin de devam ettiğini bildirdi. Asan, şöyle devam etti:



"Coğrafi işaret alanında farkındalığı daha da artırmak, bu konuda toplumun bilincini geliştirmek için elimizden geldiğince coğrafi işaret belgelerini törenle vermeye çalışıyoruz. Artık sınai mülkiyet alanında ve coğrafi işaret özelinde de bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Nedir bu aşama? Bundan sonra bu işten nasıl para kazanabiliriz, ulusal ve uluslararası alanda nasıl katma değer yaratırız, bunun arayışı içinde olmamız gerekiyor. Bizim amacımız sınai mülkiyet alanında pastamızı daha fazla büyütmek. Üreticilere bunun daha büyük bir gelir olarak geri dönmesi. Kırsal kalkınmanın bu şekilde güçlendirilerek, şehirlere göçün önlenmesi için katkıların alınması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu anlamda potansiyeli yüksek bir ülke."

Asan, 2018'de de sınai mülkiyet alanında elde edilen başarıların artacağına dikkati çekerek, "2018 ocak ayının istatistiklerine baktığımızda 2017'nin aynı ayına göre patent başvurularının yüzde 30, marka başvurularının yüzde 25 arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Balıkesir kuzu eti, Orhangazi gedelek turşusu, Ağın leblebisi, Edremit zeytinyağı, Çubuk agat taşı, Antalya piyazı, Çınarcık işi, Kırklareli hardaliyesi, Karacabey soğanı, Vezirköprü semaveri, Tarsus humusu, Bolu kızılcık tarhanası, Karaman Divle obruk tulum peyniri, Sinop nokulu ve Tosya pirinci coğrafi işaret tescil belgeleri başvuru sahiplerine verildi.