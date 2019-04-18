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"Artık reform gündemimize dönmeliyiz"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), seçim sürecinin ardından reform gündemine hızla dönme fırsatı olduğu belirtti.

"Artık reform gündemimize dönmeliyiz"
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Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrik edilerek, 31 Mart seçimlerinde seçilen tüm belediye başkanlarına da başarı dilekleri iletildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Seçim sürecinin ardından artık reform gündemimize hızla dönme fırsatımız var. Son dönemde bazı olumlu veriler gözlenmekle beraber talep koşulları halen zayıf seyrediyor. Bu çerçevede, ekonomimizdeki sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti ve bunlara yönelik kalıcı çözümler aciliyetini korumaktadır. Açıklanan tüm plan ve programların bütünlük içerisinde ayrıntılarıyla ve öncelikleriyle kamuoyuyla paylaşılarak zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirilmesi çok faydalı olacaktır."

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TÜSİAD
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