"Artık savaşlar topla tüfekle değil, ekonomiyle oluyor"

İZMİR (AA) - Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ülkelerin birbirleriyle savaşlarının topla, tüfekle değil ekonomiyle olduğunu belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversite’nde (İKÇÜ) düzenlenen “Ticaret Savaşları ve Ülke Ekonomisine Etkileri” panelinde konuşan Doğan, ticaret savaşlarının sadece taraflarını değil, tüm dünyayı etkilediğini aktardı.

Ticaret savaşlarında ülkelerin politikalarını doğru belirlemesi gerektiğine işaret eden Doğan, "Ülkelerin birbirleriyle savaşları topla, tüfekle değil ekonomiyle, ticaretle oluyor. Bu da ülkelerin içindeki büyük firmalarla, sermayelerle olmaya başladı." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de ticaret savaşlarında Türkiye'nin izleyici değil, kendini konumlandırmış, hazırlıklarını yapmış ve rekabet üstünlüklerini yeniden biçimlendirmiş olması gerektiğine işaret etti.

Moderatörlüğünü İKÇÜ İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş’ın yaptığı panelde, TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ve İKÇÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emine Beyza Satoğlu da birer konuşma yaptı.