Artık tek tuş ile satın alınabilecek

Posta Gazetesi yazarı Murat Gülderen'in haberine göre, otomobil bayisine, notere ve kredi almak için bankaya gitmeden internetten sıfır araç satın alma dönemi başlıyor. Gerekli resmi düzenlemelerin en geç 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor. Bayiden alınan araçlar istendiğinde kapınıza kadar da getirilecek. Sistemin ilk ayağı yerli girişim minoto.com ile atıldı.



İşte Gülderen'in yazısı:



Karşılaştırma...



Minoto Ceo’su Ferhat Albayrak, “Burada anlaştığımız bayilerin sıfır araçlarını sergiliyoruz. Kullanıcı buradan istediği renkte ve modelde aracın hangi bayide olduğunu anında görebiliyor ve diğer modellerle fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Bazen aynı model araçlarda bile önemli fiyat farklılıkları olabiliyor. Kullanıcılar site üzerinden online pazarlık da yapabiliyor” diye konuştu.



Özel faiz oranı



Şu an satış işlemlerinin bayi üzerinden olduğunu söyleyen Albayrak kısa süre içinde siteden de satış yapılacağını kaydetti. Albayrak şöyle devam etti: “İki bankayla anlaştık. Bunlar Minoto’ya özel bir faiz oranı ve kredi sistemi belirliyorlar. Bu oluşum bankalar için yeni bir Pazar. Çünkü onlar genelde otomobil kredisini bayide veriyorlar. Biz bankaları o zahmetten de kurtarmış olacağız.”



Dijital imzalar



Vizyonlarının en geç iki yıla kadar oturduğunuz yerden sıfır araç satın almayı sağlamak olduğuna vurgu yapan Ferhat Albayrak şu bilgileri verdi: “Noter için de dijital imzalar devreye girecek. Otomobili teslim almak için bile bayiye gitmenize gerek kalmayacak. Şu an otomobil satıldığında işin içine rehin giriyor. Mevzuat gereği ıslak imza zorunluluğu var. O aşılınca gerisi çok kolay.”