Artık ÜZÜMKENT olarak anılacak

Ege’de doğdu Ege’yi hizmeti görev bildi… İzmir’de dünyaya gelenBelediye Başkanı Dr.’ın hayatı böyle özetlenebilir. 1994 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatının ilk ve tek Belediye Meclis Üyeliği olarak başlayan hizmet hikayesi bölgenin ihracat üssü, festivaller kenti olarak gelişmesi ile devam etti.Belediye Başkanı olduğundan bu yana BELEDİYE ÇALIŞIYOR, ALAŞEHİR DEĞİŞİYOR VE GELİŞİYOR sloganı ile hareket etti.Başkan Gökhan Karaçaban’ın yeni hamlesi ise Alaşehir’in ÜZÜMKENT olarak anılması doğrultusundaki çalışmaları… Şimdi ÜZÜMKENT Alaşehir’de uçsuz bucaksız üzüm bağlarının tanıtımı için 6-7 Eylül tarihlerinde önemli bir aktiviteye imza atıyor.Türkiye’nin en büyük üzüm rekoltesine ve çeşitliliğe sahip ilçesi olan Alaşehir yeni ünvanını pekiştirmek için atağa kalktığını belirten Dr. Gökhan Karaçaban“Ülkemizin en geniş kapsamlı bağlarından önce tüm Türkiye’ye, sonra da dünyaya yayılmasını arzuladığımız bir hayalimiz var. Bu hayali gerçek kılmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bizim heyecanımız bu ‘âlâ’ şehrin değişimini ve gelişimini sürekli kılmaktır” dedi.Etkinlikle ilgili ise şu açıklama yapıldı:. Sultaniye Üzümü ile en çok ihracat yapan bir üzüm başkenti konumundaki Manisa Alaşehir’in “üzümkent” olarak anılmasını sağlayacak “marka” olma yolundaki bu ilk tanıtım organizasyonunda “Üzümlerle çevrili bir bağevinde iki ünlü tenorlar Hakan Aysev, Levent Gündüz ile anlatıcı Sunay Akın’dan oluşan özel bir konser gerçekleştireceğiz.. 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında; Türkiye’nin en büyük üzüm ihracatçısı olan ve markalaşma yolunda ilerleyen “Üzümkent” Alaşehir’i yerinde en “âlâ” şekilde yaşamaya; bağ bozumuna, İtalya’nın Toscani vadisi gibi uçsuz bucaksız bağlarında doğayla ve sanatla iç içe keyifli bir mola yaşanacak.. Alaşehir, bağcı ve diş hekimi Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın liderliğinde markalaşma hedefiyle ilerliyor. Hizmet verdiği Alaşehir’e siyasi kimliğinden çok bir CEO gözüyle bakıp çalışmalarını bu yaklaşımla yürüten Dr. Gökhan Karaçoban; ülkemizin en geniş kapsamlı bağlarından önce tüm Türkiye’ye, sonra da dünyaya taşıyacağı yakın gelecek vizyonunu paylaşacak.. Yemyeşil bir üzüm denizinin ortasındaki Sadık Doğrusöz bağ evinin bahçesinde; şair, yazar, araştırmacı ve doğasever Sunay Akın’ın benzersiz anlatımıyla yapacağı gösteri, dünyaca ünlü opera sanatçılarımız Hakan Aysev & Levent Gündüz ikilisinin eşsiz konseri bu tanıtıma önemli bir katkı yapacak,