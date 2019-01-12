ARUS'ta ihracat rayında

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, "Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesinin (ARUS) yarattığı sinerjiyle, Türk firmalarının 2018'de 586 milyon dolar olan araç, parça, altyapı, üstyapı ve hizmet ihracatını, 2019 yılında 750 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine, "Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi"ne yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesinin, Türkiye'de raylı ulaşım sistemleri alanında üretim yapan sanayiciler, destekleyici kurum ve kuruluşlarla 2012'de kurulduğunu hatırlatan Aydın, ARUS'un sektörde iş birliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlendiğini söyledi.

Aydın, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesinin kurulmasıyla, sektörde en az yüzde 51 yerli katkı şartının getirildiğini anımsatarak, "2017 yılında yayımlanan genelge ile teleferik, füniküler (raylı taşıma aracı), monoray (yerden yüksek demir yolu), metro, tramvay ve tüm raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinde, en az yüzde 51 yerli malı kullanılması şartı, sadece raylı sistemler sektörünün değil tüm sektörlerin önünü açtı. Genelgeden sonra yapılan tüm ihalelerde, yerli katkı oranı yüzde 60'ı aştı ve milli markalarımız Bursa, İstanbul, Kayseri, Samsun ve Kocaeli'de hizmet vermeye başladı." diye konuştu.



- "Firmalar yurt dışına açıldı"

"Milli marka" haline gelen firmaların, bu atılımın ardından yurt dışına açıldığına işaret eden Aydın, Ankara'dan Bozankaya firmasının, Bangkok Green Line Metro Projesi kapsamında 88 vagondan oluşan 22 metro tren setini üreterek teslim etmeye başladığını, Blue Line Metro Projesi için de 105 metro aracının gövdelerini üreteceğini ve böylece 100 milyon avronun üzerinde ihracat beklendiğini ifade etti.



Aydın, Bursa'dan Durmazlar firmasının, Polonya'dan 12 tramvaylık 20 milyon avroluk ihale kazandığını, milli marka Panorama'nın 2020'den itibaren Polonya raylarında da sefere başlayacağını kaydeden Aydın, gelecek dönemde 12 olan tramvay sayısının daha da artacağını söyledi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin (TÜLOMSAŞ), dizel ana hat, manevra lokomotifleri ürettiğini ve yüksek hızlı tren projesini yürüttüğünü anlatan Aydın, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) ilk 150 milli vagon ürettiğini, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ) de 2017 yılında başlayan Milli Tren (EMU) Projesini önümüzdeki sene tamamlayacağını ve ilk prototip milli tren setinin Ankara-Sivas hattında raylara indirileceğini vurguladı.

- "ARUS'tan 6 ülke kümelemesiyle iş birliği"

Aydın, Almanya'da yapılan "Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Sistemleri ve Araçları InnoTrans 2018 Fuarı"nda sergilenen TÜLOMSAŞ ve ASELSAN'ın birlikte geliştirdiği E1000 Hibrit Lokomotif, Durmazlar'ın İpekböceği ve Bozankaya'nın Sileo marka araçlarının büyük ilgi çektiğini ve yeni satış görüşmeleri gerçekleştirdiğini dile getirdi. ARUS olarak ihracatı artırmak için yurt dışındaki benzer kümelenmelerle iş birlikleri yaptıklarına da değinen Aydın, şu değerlendirmede bulundu:



"Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteğiyle (UR-GE) şirketlerimiz, yurt dışı ziyaretleri yaparak raylı sistem firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Almanya (VDB), Japonya (JORSA), Çekya (ACRI), İspanya (RAIL GROUP), İsviçre (SWISSRAIL) ve İtalya (DITECFER) kümelenmeleriyle işbirliği görüşmeleri yaptık. Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliğine (ERCI) üye olduk ve Avrupa, Balkan, Avusturya, Portekiz raylı sistemler kümelenmeleriyle görüşmelere başladık. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle de işbirliklerimizi geliştirip, ihracatı artırmak amacındayız. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesinin yarattığı sinerjiyle, Türk firmalarının 2017'de 550 ve 2018'de 586 milyon dolar olan araç, parça, altyapı, üstyapı ve hizmet ihracatını 2019 yılında 750 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

- "Türk rayları, dünyayı birleştiriyor"

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş da Türk firmalarının, Bangkok ve Polonya'ya gerçekleştirdiği metro ve tramvay ihracatlarının yanında raylı sistem altyapı ve hizmet ihalelerinde de dikkat çekmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin, geçen yıl Tanzanya'da 1 milyar 924 milyon dolarlık raylı sistem altyapı ve hizmet ihalesi kazandığını bildiren Pektaş, söz konusu projenin 3 yıl süreceğini ve bu kapsamda gösterilecek performansla daha büyük ihaleler kazanılabileceğine işaret etti.



Pektaş, 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'daki en büyük metro ihalesini, STFA ve Yapı Merkezi'nin aralarında bulunduğu konsorsiyumun 2014 yılında kazandığını hatırlatarak, "Bu proje, Türk şirketlerin yurt dışında kazandığı en yüksek bedelli proje. Ülkemiz için önemli bir referans 2022 yılında tamamlanacak, bu işin bedeli 4,4 milyar dolar. Bunun haricinde Yapı Merkezi, 2016 sonu itibarıyla 3 kıtada 2 bin 600 kilometre demir yolu ve 41 raylı sistem projesini başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.

Fas'ta, 2016 yılında 105 milyon dolarlık raylı sistem ihalesi alındığını anımsatan Pektaş, Türk firmalarının Suudi Arabistan, Senegal, Etiyopya, Cezayir, Hindistan ve Ukrayna'da da önemli ihaleler kazandığını aktardı.

