Arzum, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde ödülleri topladı

İSTANBUL (AA) - Ev aletleri markası Arzum, Design Week Turkey kapsamında bu yıl 7.’si düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde 3 yeni ürünüyle ödülleri topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALITY Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini buldu.

Arzum, Arzum Olimpia Power, Arzum OKKA Grandio ve Arzu OKKA Beangourmet ile ödülleri topladı. Yüksek performansı, ileri teknolojisi ile evlerde değişime imza atan elektrik süpürgesi Arzum Olimpia Power ve teknolojik yeniliklerle donatılmış yeni Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA Grandio İyi Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Türk kahvesi çekirdeği öğütücüsü Arzum OKKA Beangourmet ise 'Üstün Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Tasarım ve inovasyon bizim vazgeçilmezimiz. Yeni ödüllerimizle birlikte bu alanda son iki yılda aldığımız ödül sayısını 29'a çıkarmış olduk. Trendlerin çok hızlı değiştiği tüketim toplumunda ayırt edici unsurları yakalayabilmek ve ürünleri farklı kılabilmek oldukça zorlaştı. Bu noktada tasarımları inovatif özellikler, fonksiyonlar ve çözümler ile besleyen firmalar daha da başarılı olacaktır. Arzum olarak biz de bunu dikkate alıyor ve her yeni ürünümüzde tüketicimizin dikkatini çekecek yeniliklere odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.