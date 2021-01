Arzum teslimde kolaylık siparişte takip diyorsanız!...

Türkiye’de küçük ev aletlerinin öncüsü Arzum, 55.yılına hızlı başladı! Arzum araç filosuyla ‘Arzum Yolda’ hizmetini başlatan marka, arzum.com.tr ve Arzum APP mobil uygulaması üzerinden verilen siparişleri hızla tüketicilerine ulaştırıyor. Sektöründe bir ilk olan ve ilk etapta İstanbul dağıtımından sorumlu olan ‘Arzum Yolda’, kusursuz alışveriş deneyimi sunuyor.

'Sen Dokunursun Değişir Dünya' mottosuyla bugün tüketicilerinin hayatının tam merkezinde, onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen marka Arzum, ‘Arzum Yolda’ hizmeti ile alışverişi de kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Bu uygulama ile küçük ev aletleri sektöründe yeniden bir ilke imza atan marka, İstanbul genelindeki arzum.com.tr ve Arzum APP mobil uygulaması üzerinden verilen siparişleri kendi araç filosuyla dağıtıma çıkarıyor.

‘Arzum Yolda’ ile gün içerisinde 15:00’e kadar verilen siparişlerin teslimatı ertesi gün gerçekleşiyor. Kusursuz alışveriş deneyimi için yatırımlarına ve yeniliklere hızla devam eden Arzum’un Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal uygulamayla ilgili olarak; “Geçtiğimiz sene 5 araçlık bir filo ile pilot uygulamasını başarıyla gerçekleştirdiğimiz dağıtım hizmetimizi ‘Arzum Yolda’ ile hayata geçirdik. İlk etapta sadece İstanbul genelindeki siparişleri kapsayacak olan bu hizmet ile tüketicilerimize artık daha da yakınız. Tüketicilerimiz artık; siparişleri adreslerine ulaşana dek bizi takip edebiliyor, bize her an direkt ulaşabiliyor, dilerlerse ‘Komşuma Gönder’ seçeneği ile tek tuşla adres değişikliği yapabiliyorlar. Bu hizmet ile şimdiden, teslimat sonrasında gerçekleştirdiğimiz memnuniyet anketlerimiz ile birçok teşekkür aldık. Dijital dönüşüme verdiğimiz önemi lojistik operasyonlarımıza başarıyla adapte ettik. Bu alanda kendimizi geliştirmeye, hizmetimizin çerçevesini genişletmeye hızla devam edeceğiz. Müşteri memnuniyeti, Arzum’un kurumsal stratejisinde çok önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşabilmek için tüketicilerimize verdiğimiz tüm hizmetleri NPS anketleri ile ölçüyoruz. NPS sokurumuz her geçen gün yükseliyor” dedi.

Pandemiyle birlikte artan e-ticaret alışverişlerinin zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim edilebilmesinin de oldukça önemli olduğuna değinen Ünal; “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konu pandemi ile birlikte hız kazandı. ‘Evde Kal’dığımız dönemde gördük ki; sipariş almak kadar siparişleri zamanında, sorunsuz teslim edebilmek de önemli. Bu dönemde yaşanan yoğunluk nedeniyle kargo şirketleri büyük lojistik sorunlar yaşadı. Ani artış gösteren e-ticaret satışları birçok dağıtıcı firmayı da zorladı. Biz bu sorunun büyüyebileceğini en başta tespit edip hızlıca özel bir araç filosu kurma kararı aldık. Ve dağıtımı kendi filomuzla gerçekleştirmeye başladık. Şimdi de ‘Arzum Yolda’ ile bunu yeni normale adapte ettik. Gün içerisinde 15:00’e kadar verilen siparişlerin teslimatını ertesi gün gerçekleştirerek 2021’e hızlı bir başlangıç yapmış olduk” dedi.

Kusursuz alışveriş deneyimi için hayata geçirilen ‘Arzum Yolda’ hizmeti ile alışveriş gerçekleştiği andan tüketicilere SMS ile canlı takip linki gönderiliyor. Tüketicilere teslim tarihi seçme deneyimini sunmasının yanı sıra, sipariş teslim aralığı bilgisinin de paylaşıldığı bilgilendirmede kurye-müşteri hizmetlerine hızlı erişim ve aracın anlık hareketlerini takip etmek mümkün oluyor. ‘Komşuma Gelsin’ seçeneği ile araç yola çıktıktan sonra bile hızlıca adres değişikliği yapma olanağı sağlayan hizmet, alışverişte rahatlığın keyfini sürmeye davet ediyor.