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Arzum'dan yeni elektrik süpürgesi

İSTANBUL (AA) - Arzum, ödüllü yeni ürünü Arzum Olimpia Power elektrik süpürgesi ile sektörde yeniliklere imza atıyor.Arzum'un açıklamasına göre, şirketin Olimpia Ailesi'ne eklediği yeni ürünü Arzum Olimpia Power, 4A performans...

Arzum'dan yeni elektrik süpürgesi
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İSTANBUL (AA) - Arzum, ödüllü yeni ürünü Arzum Olimpia Power elektrik süpürgesi ile sektörde yeniliklere imza atıyor.

Arzum'un açıklamasına göre, şirketin Olimpia Ailesi'ne eklediği yeni ürünü Arzum Olimpia Power, 4A performans özelliğiyle yüksek çekiş gücü sunuyor.

Derinlemesine temizlik ile evlerdeki değişimi yakalamak isteyenlerin gözdesi olacak inovatif ürün, kullanım kolaylığı ve teknolojisi ile evin en büyük yardımcısı oluyor. Arzum Olimpia Power, dayanıklı telli hortumunun yanı sıra göz alıcı mükemmel tasarımıyla da ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni ürün, dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award'da "Tasarım ve Kullanım Kolaylığı" ödüllerine layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, Olimpia Power elektrik süpürgesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli kategorilerle evlerin her metrekaresine sahip çıkıyoruz ve yenilikçi ürünlerle tüketicilerimizin hayatlarını günden güne kolaylaştırıyoruz. Süpürge kategorimizin en yeni üyesi Arzum Olimpia Power ile tüketicilerimizin karşısındayız. Evlerde değişim yaratacağına inandığımız yeni süpürgemiz, çıkar çıkmaz dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award'da 'Tasarım ve Kullanım Kolaylığı' ödüllerine layık görüldü. 4A performans sınıfı özelliğine sahip süpürgemizin, yüksek çekiş gücü, kullanım kolaylığı ve teknolojisi ile tüketicilerimizin beğenisini kazanacağından eminiz."

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