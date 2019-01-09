ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi

İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2018 yılı eğitim programı, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından desteklenen "ASD Packaging Technology Training" başlıklı İngilizce eğitim ile sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASD Ambalaj binasında 18-21 Aralık'ta gerçekleştirilen eğitim, yurt dışından davet edilen sertifikalı ambalaj profesyoneli Kishan Singh (CPP & World Packaging Organisation Ambassador) tarafından verildi.

Eğitime ambalaj üreticileri, gıda firmaları ve ambalaj sertifikasyon şirketlerinin yöneticileri ve teknik uzmanlarının da aralarında bulunduğu 30 kişi katıldı.

Eğitim programı, Dünya Ambalaj Örgütü tarafından desteklenen "ASD Packaging Technology Training" başlıklı İngilizce eğitim ile tamamlandı.

4 gün süren eğitimde ambalaj teknolojisinin tüm başlıkları ele alındı. Ambalaj malzemeleri, ambalaj dolum sistemleri, grafik & tasarım ve baskı teknikleri, ambalaj yardımcı malzemeleri gibi teknik konulara değinilen eğitimde, ambalaj ve çevre, döngüsel ekonomi, kalite kontrol ve gelecekte ambalaj sektörünü nelerin beklediği gibi güncel içerikler de ele alındı.

Eğitimin ardından yapılan yazılı sınavı geçen katılımcılar, WPO onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ASD Ambalaj Akademisi'nde ambalaj sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimizin organize ettiği ve WPO'nun desteklediği eğitimimiz yoğun ilgi gördü. Sektörümüzün sürdürülebilirliği, teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği olarak gelişmiş ülkelerle rekabeti için güncel eğitimlerin önemini biliyoruz. Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak gayretiyle dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. ASD Ambalaj Akademisi, sektörel eğitim ihtiyaçlarını tek çatı altında topluyor. Derneğimiz, kuruluş amacına uygun eğitimlerine devam edecektir."