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ASELSAN, Albatros ile dalgaları aştı

- Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Botu Albatros-T, Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde başarıyla görev yaptı - Albatros-T botları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı su üstü unsurlarının zor deniz şartlarında gerçekleştirdiği su üstü top ve silah atışlarında iki bölgede toplam 16 saat süreyle sahada kaldı ve talep edilen tüm manevraları eksiksiz yerine getirdi

ASELSAN, Albatros ile dalgaları aştı
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen, çeşitli taktiksel hareketleri ve süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botları, zorlu koşullardaki performansıyla dikkati çekti.

Tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtınada Albatros-T Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Botu başarıyla hizmet verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından 8-10 Ocak 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde Albatros-T, insansız su üstü hedefi olarak görevini başarıyla yerine getirdi.

Su üstü unsurlarının, zor deniz şartlarında gerçekleştirdiği top ve silah atışlarında iki bölgede toplam 16 saat süreyle sahada kalan ve talep edilen tüm manevraları eksiksiz gerçekleştiren Albatros-T botları, görev sonunda emniyetle güverteye alınarak sonraki görevler için hazır olduğunu gösterdi.

- Örneği olmayan görüntüleme sistemi

ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının su üstü unsurlarının asimetrik tehdide karşı koyma ve atış eğitimlerinde hedef gemisi görevlerinde kullanılabilecek Albatros Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi geliştirdi.

Albatros-K (Katamaran) ise su üstü ve hava platformlarının fiili top ve güdümlü mermi atış eğitimlerinde hareketli hedef gemisi olarak kullanılıyor.

Su üstü top, yakın savunma silah sistemleri ve güdümlü mermi atışları maksadıyla kullanılabilecek, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip Albatros Hedef Sistemi'ni desteklemek için, hedefteki atış/vuruş görüntüsü gerçek zamanlı olarak ASELSAN Arı-1T Döner Kanatlı Mini İnsansız Uçan Sistemi yardımıyla kontrol istasyonu/gemisine aktarılıyor.

Uygulama olarak literatürde örneği olmayan bu görüntüleme sistemi Deniz Kuvvetleri için ilk kez ASELSAN tarafından başarıyla uygulandı ve sözleşme kapsamında hizmet verilmeye devam ediliyor.

- ASELSAN'ın Arı'sı

Arı-1T, her türlü keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Sistem uçuş öncesi ve uçuş sırasında belirlenebilecek görev planına uygun şekilde tamamen otonom görev yapabiliyor. Sistem 15 kilometrelik menzil içinde yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek gerçek zamana yakın görüntü aktarabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

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ALBATROS-TASELSANDeniz Kuvvetleri KomutanlığıYüksek Süratli İnsansız Suüstü Hedef Botu
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