ASELSAN ile HAVELSAN arasında sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile HAVELSAN arasında "Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi" ile ilgili 80 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, "Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi" sözleşmesi ile ilgili olarak toplam bedeli 80 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında ASELSAN'ın iş payının 47 milyon dolar olduğu ve teslimatların 2021 yılına kadar tamamlanacağı kaydedildi.