ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 5 Haziran'da mutabakata varıldığı kamuya duyurulan Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.