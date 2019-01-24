ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Şişecam Topluluğu ile ASELSAN arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere Şişecam Topluluğu ile iş birliği protokolüne imza atıldı.

ASELSAN'ın Macunköy tesislerindeki imza törenine, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman ile Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Şener Oktik katıldı.



Protokol kapsamında Şişecam Topluluğu ve ASELSAN, faaliyet alanlarındaki köklü geçmişlerinden gelen imkan, yetenek ve deneyimlerini birleştirerek, yerli ve milli çözümler üretmek hedefiyle birlikte çalışacak.

En az iki yıl geçerli olacak iş birliği kapsamında, "ön çalışma" ve "prototiplerin üretilmesi" başlıkları altında iki fazda faaliyetlerde bulunulacak. Milli tank için periskop camları başta olmak üzere, ASELSAN'ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik performanslara sahip olması planlanıyor.

ASELSAN tarafından kullanılacak ürünlerin kompozisyonlarının Şişecam tarafından geliştirilmesi, bunların ham maddeden başlayarak tüm aşamalarda yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor.

- "Şirketlerle iş birliğine özel önem veriyoruz"

Görgün, törende yaptığı konuşmada, önceliklerinin milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülke ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu bildirdi.

ASELSAN'da yürütülen 400'ün üzerinde proje bulunduğunu belirten Görgün, bunlardan bir kısmının kamuoyunda da bilinen büyük projeler, bir kısmının da güvenlik güçlerinin ihtiyacına binaen başlatılan özel projeler olduğunu ifade etti.

Görgün, yurt içinde geliştirilen veya geliştirilebilecek her yetenekten azami ölçüde yararlanmak istediklerini vurguladı.

Çok ciddi bir mühendislik kabiliyetine sahip olduklarına dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Askeri sistemlerden sivil sistemlere çok geniş bir yelpazede ürünler ve sistemler üretiyoruz. Otoyollarda ücret toplama sistemlerinin neredeyse tamamı bizim. Enerji alanında yenilenebilir enerji sistemleri için güç sistemleri üretiyoruz. Şimdi sağlık sektöründe özellikle x-ray ve MR cihazlarının üretilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu sektörlerde bizimle çalışacak ve üretecek tüm şirketlerle iş birliğine özel önem veriyoruz."

- "ASELSAN ile iş birliğini çok anlamlı buluyorum"

Kırman da 1935'te kurulan Şişecam Topluluğunun aradan geçen sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma geldiğini ve köklü geçmişinin her aşamasında ülke için değer yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Şişecam'ın 3 kıtada, 13 ülkede, 43 tesisle üretim faaliyetlerini yürüttüğünü bildiren Kırman, dünyanın cam ev eşyasında en büyük 3'üncü, cam ambalajda ve düz camda ise en büyük 5'inci üreticisi konumunda bulunduklarını, dünyanın 10 büyük soda üreticisinden biri olmanın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri olduklarını kaydetti.

Ahmet Kırman, ASELSAN ile yapılan iş birliğini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu iki köklü kuruluşun, faaliyet alanlarında sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde, birlikte önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.