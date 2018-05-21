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ASELSAN'ın sistemi Makedonya'da start aldı

Makedonya’da kurulan ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kullanılmaya başlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alanda...

ASELSAN'ın sistemi Makedonya'da start aldı

ANKARA (AA) - Makedonya’da kurulan ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kullanılmaya başlandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alanda teknoloji ihracına devam ediyor.
Makedonya’nın, Sırbistan ile Yunanistan sınırlarını bağlayan Koridor-10 Otoyolu üzerindeki yedi ücret toplama istasyonuna ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında teslimatı tamamlanan Romanovce istasyonunda sistem kullanıma girdi.
Kalan altı istasyondaki kurulum ve altyapı hazırlık çalışmaları ise farklı aşamalarda devam ediyor. Bu yıl içinde tüm istasyonların teslimi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSANMakedonyaÜcret Toplama Sistemi
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