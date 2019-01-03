ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor

ANKARA (AA) - Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı törende yaptığı konuşmada, protokolün bir başlangıç olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin yıllarca konuşulan ancak önemli başarı sağlanamayan alanlar arasında bulunduğuna işaret eden Demir, eksikleri gündeme getirirken çözüm üretmenin de çok önem taşıdığını belirtti.

Demir, "Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin sadece ASELSAN'da değil, savunma sanayisinin genelinde hakim olması için başkanlık olarak diğer şirketlerimizi de harekete geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Diğer şirketlerimizde de bu yönde bir iştahın, çabanın, gayretin olduğunu biliyorum. Bir hafta içinde inşallah başka neticeler de alacağız." dedi.

Şirketler olarak öğretmenlere de kapılarının açık olacağını dile getiren Demir, şirket çalışanlarından alanını iyi bilen, eğitimde istihdam edilebileceklere yönelik bir geçişkenliği sağlamayı da önemli gördüklerini ifade etti.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de, protokol ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir adım attıklarını, açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anadolu teknik programını uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

Okulda, savunma elektronik sistemleri ve savunma mekanik sistemleri programları açacaklarını dile getiren Görgün, öğretim programlarını savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun olarak genel müdürlük ile birlikte geliştirip, güncelleyeceklerini belirtti. Görgün, şöyle konuştu:

"Açacağımız okul ve yapacağımız çalışmalarla hem ASELSAN'ın hem de diğer savunma sanayisi firmalarının ve alt yüklenicilerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız. Bu projenin savunma sanayisi ekosisteminin gelişimi için çok önemli bir model olacağı inancı taşıyoruz. Uzun soluklu olan bu çalışmalarla teknik eğitim almak isteyen ülkemiz gençlerine yeni bir yol açarak onların hedeflerine katkı sağlayacak olmak bizi umutlandırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği ve yakın koordinasyon sağlayarak bu çalışmayı başarıyla yürüteceğimizden ve ülkemizin gençlerine katkı sağlayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Çalışmalarımızın diğer meslek alanlarına ışık tutacağına ve ülke genelinde benzer çalışmaların devam edeceğine inancımız tamdır."