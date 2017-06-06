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ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidilerek ASELSAN'a 15,5 milyon avro tutarında ek sipariş verildi. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında,...

ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidilerek ASELSAN'a 15,5 milyon avro tutarında ek sipariş verildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20 Temmuz 2016'da imzalanan sözleşmeye ilişkin 29 Mayıs'ta değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 15 milyon 500 bin avro tutarında ilave sipariş verildiği ve teslimatların 2017'de tamamlanacağı bildirildi.



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ASELSANIlave SiparişKAP
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