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ASELSAN'a çevre ödülü

ANKARA (AA) - ASELSAN, en prestijli çevre projelerinden Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) ödül aldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CDP'de 2018'de ASELSAN, küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans göstererek...

ASELSAN'a çevre ödülü
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ANKARA (AA) - ASELSAN, en prestijli çevre projelerinden Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) ödül aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CDP'de 2018'de ASELSAN, küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans göstererek puanını "B" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltti.

Şirket, bu seviyeyle Türkiye'de en yüksek puanı alan ilk iki firmadan biri oldu, dünyada ise önemli savunma sanayi liderleriyle aynı puanı aldı.

ASELSAN'ın ödülü, CDP İklim Konferansı kapsamında düzenlenen Liderler Paneli'nde konuşmacı olarak yer alan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş'a takdim edildi.

CDP, şirketlerin iklim stratejilerinin kamuoyuna açıklanmasını sağlayarak, performans iyileştirmesi yapma imkanı veriyor. Dünyada marka değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü olarak Türkiye'den BİST-100 şirketleri ve diğer firmalar katılım sağlıyor.

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ASELSANCDPödül
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