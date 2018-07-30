Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon teknoloji Amsterdam dünya
Susam teşvik edilmeli
Susam teşvik edilmeli
Pamuk desteği sevdi
Pamuk desteği sevdi
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret

ASELSAN'a Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasındaki "Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi" ile ilgili sözleşmede yapılan değişlikle ASELSAN'a 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon dolarlık ek sipariş verildiği bildirildi.ASELSAN...

ASELSAN'a Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni sipariş

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasındaki "Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi" ile ilgili sözleşmede yapılan değişlikle ASELSAN'a 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon dolarlık ek sipariş verildiği bildirildi.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi' ile ilgili olarak 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247 milyon 517 bin 78 TL + 33 milyon 682 bin 993 dolar tutarında ilave 'Güvenlik Sistemi' siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ASELSANKAPSözleşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5