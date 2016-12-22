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ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı" projesinin tedariki amacıyla 175,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.ASELSAN'ın...

ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı" projesinin tedariki amacıyla 175,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan HERİKKS Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı projesinin tedariki amacıyla 175 milyon 630 bin dolar bedelli sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.



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ASELSANKAPSözleşme
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