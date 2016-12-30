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ASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25,8 milyon dolar olan ek sözleşme imzalandı.ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında,...

ASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25,8 milyon dolar olan ek sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25 milyon 806 bin 300 dolar olan ek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yılları içinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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ASELPOD Hedefleme PoduASELSANSözleşme
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