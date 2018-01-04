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ASELSAN'dan 77 milyon avroluk sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 76,8 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer...

ASELSAN'dan 77 milyon avroluk sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 76,8 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, 'SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedarikine yönelik olarak bugün, toplam bedeli 76 milyon 812 bin avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içinde tamamlanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSANKAPSözleşme
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