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ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

- ASELSAN ile BMC arasında 840 milyon 986 bin 250 avroluk sözleşme imzalandı

ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme
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İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile BMC arasında ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BMC ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.

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