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ASELSAN'dan üniversite ve KOBİ'lerle iş birliği

- ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün: - "2018 yılında 22 üniversiteyle yürüttüğümüz 46 öz kaynaklı Ar-Ge projesiyle birlikte şimdiye kadar üniversitelere verdiğimiz proje tutarı 14 milyon dolara yaklaşmış durumdadır" - "Malzeme tedarikinde yurt dışına bağımlılığımızın azaltılması hedefi çerçevesinde, ASELSAN olarak 2018'de 2 bin 400'ü KOBİ olmak üzere yurt içinde sipariş verilen 2 bin 940 firmaya 4,7 milyar lira ödeme yapmış bulunmaktayız"

ASELSAN'dan üniversite ve KOBİ'lerle iş birliği
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ANKARA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yeni teknolojiler ve malzeme tedarikine yönelik olarak üniversite ve KOBİ'lerle iş birliklerini artırdıklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde ASELSAN Özkaynaklı Ar-Ge Projeleri Üniversite-Sanayi İşbirliği Töreni düzenlendi.

Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın, proje hacimleri ve ihracatı artarak büyüyen Türk savunma sanayisine öncülük ettiğini söyledi.

Şirketin silahlı kuvvetlere milli ve yenilikçi savunma teknolojileri kazandırdığını dile getiren Görgün, ASELSAN'ın yüksek teknoloji ürünlerinin 64 ülkeye de ihraç edildiğini ve geçen yıl 1 milyar liranın üzerinde ihracata imza atıldığını ifade etti.

Görgün, ASELSAN'ın yaklaşık 4 bin Ar-Ge personeli ile yaptığı çalışmaları 450'den fazla patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım ile tescillediğini belirtti.

Ülkelerin küresel rekabet kabiliyetinin, Ar-Ge'ye verilen önem ve ayrılan kaynak ile doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Görgün, kamu, akademi ve özel sektörün bu alandaki yatırımlarının ekonominin lokomotifi niteliğinde bulunduğunu kaydetti.

Kamunun Ar-Ge'ye önemli teşvikler sunduğuna değinen Görgün, firmaların bu amaçla ayırdığı kaynakta da ciddi büyümeler yaşandığını söyledi. Görgün, şöyle konuştu:

"ASELSAN olarak yenilikçiliği rekabet gücümüzü artırmadan önemli anahtar olarak görüyoruz. Bu bağlamda sözleşmeli projeler dışında her yıl ciromuzun yüzde 7'sini yenilikçi araştırmalarla mevcut sistemlerimizi daha ileriye taşımaya ve yeni teknolojileri bu sistemlere dahil etmeye yönelik öz kaynaklı Ar-Ge projeleri için ayırıyoruz. Üniversitelerdeki akademik kadronun bilgi birikiminden ve öğrencilerin yenilikçi fikirlerinden maksimum düzeyde istifade etmek adına öz kaynaklarımızla desteklediğimiz Ar-Ge projelerini özellikle üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda 2018 yılında 22 üniversiteyle yürüttüğümüz 46 öz kaynaklı Ar-Ge projesiyle birlikte şimdiye kadar üniversitelere verdiğimiz proje tutarı 14 milyon dolara yaklaşmış durumdadır."

KOBİ'lerle yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Görgün, "Malzeme tedarikinde yurt dışına bağımlılığımızın azaltılması hedefi çerçevesinde, ASELSAN olarak 2018'de 2 bin 400'ü KOBİ olmak üzere yurt içinde sipariş verilen 2 bin 940 firmaya 4,7 milyar lira ödeme yapmış bulunmaktayız." dedi.

Görgün, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında lider konumda olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de Ar-Ge'ye önem veren ülke ve şirketlerin rakiplerinin önüne geçip fark yarattığını söyledi.

Tüfekçi, her yıl cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayıran ASELSAN'ın sektördeki diğer firmalara motivasyon sağlayacağını belirtti.

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Ar-GeASELSANASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdürü Haluk Görgün
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