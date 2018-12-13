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ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması

- ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile Sefine Denizcilik, ASELSAN'ın payı 19 milyon 500 bin avro ve 86 milyon lira olan bir sözleşme imzaladı

ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması
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İSTANBUL (AA) - ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında, yeni bir iş sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi ile ilgili olarak ASELSAN'ın payı 19 milyon 500 bin avro ve 86 milyon lira tutarında olmak üzere bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılına kadar gerçekleştirileceği ve şirketin cirosunun olumlu etkileneceği kaydedildi.


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