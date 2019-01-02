ASELSAN'dan yoğun teslimat trafiği

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018'in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti'nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. HGK kitleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

ASELSAN tarafından üretilen ve halihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut HGK-84 Hassas Güdüm Kitleri, terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı. Görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

- Zırhlılar ASELSAN sistemleriyle donatıldı

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi.

Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşılanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neticesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlandı.

- İlke imza atıldı

Şirket, Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlandırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi'nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimatı başarıyla tamamlandı.

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı.

Gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen sistem, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip bulunuyor.

- Yeni Serhat radarları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi Serhat radarlarının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar TSK'ye teslim edildi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut radarlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin kullanıldı.

Serhat radarının havan tehdidi altında bulunan bölgelerde ülke savunmasına önemli katkılarda bulunduğu belirtiliyor.