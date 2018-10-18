"Asgari ücret 2 bin liranın üzerinde olsun" talebi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz." dedi.

Atalay, sendikasının Afyonkarahisar’da termal bir otelde düzenlenen Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerine bağlı illerin şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı eğitim seminerine katıldı.

Programın açılışında konuşan Atalay, Türk-İş'in 4 milyon civarında üyeye sahip olduğunu ve sendika olarak hata yapmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Malatya'daki bir toplantıda asgari ücret konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ekonomik sıkıntı var. Kriz, ekonomik sıkıntı, dolar, adına ne derseniz deyin, bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan istifade eden de oluyor, bedel ödeyenler de oluyor. Kar edenler de oluyor, zarar edenler de oluyor. Şimdi işsiz, asgari ücretli ve emekli en çok zarar edenler. Sonra enflasyona uymayarak çalışanlar var. Onun için böyle dönemlerde ülkemiz komple bir bedel ödüyor. Amerika işin içinde, dünya işin içinde. Bu ekonomik savaş. Dünyada ülkelerin çıkarları falan yok. Ekonomik çıkarlar var. Suudi Arabistan'ın Yahudi'yle ne çıkarı var ki? Var çıkarı. Amerika'yla ne çıkarı var ki? Var çıkarı."

- "Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım"

Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp '4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, 'Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz."

- "Siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz"

Sendika seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, "Genel Başkan seçtiğinizde onun arkasında kapı gibi durun. Kapı gibi durmazsanız işverenler, siyasiler sizlerle oynamaya devam ederler. Çocuklarımız dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapıyor. Eninde sonunda siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz. Ülkeyi biz idare edeceğiz. Bizim çocuklarımız idare edecekler. İnanın onlardan daha iyi yaparız. Çünkü zahmet çekiyoruz ve biz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.